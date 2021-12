En el agro hay inquietud por la llegada de las lluvias y con ello inundaciones

Con las primeras lluvias reaparece la preocupación de las inundaciones. Los agricultores de Samborondón están preocupados porque el canal que está en el kilómetro 15 vía Samborondón -PAM está lleno de maleza y basura. “Si no se limpia a tiempo y hay varias lluvias fuertes se pueden afectar nuestros cultivos”, dijo a Diario EXPRESO Danilo Fariño, presiente de la Asociación de Río Mar.

El terror de que vuelva La aftosa Leer más

Entonces los agricultores solicitan un trabajo integral con las otras autoridades, a propósito de que el ministerio de Agricultura ha presentado sugerencias de cómo evitar que las lluvias afecten al agro y al ganado.

Entre los tips que da la autoridad está identificar las zonas con menor riesgo de inundación. Limpiar los canales de riego, acequias, riberas y quebradas para permitir el curso normal del agua y es en este punto es que los agricultores indican que se debe trabajar en unión con las otras autoridades que son responsables de hacer este tipo de tareas.

Para disminuir la erosión de los suelos, es aconsejable, en la medida de lo posible, reducir las labores de arado, indicó el ministerio mediante un comunicado. Agregó que en caso de tener cultivos en lugares de pendientes pronunciadas, tener surcos en contorno favorecerá al crecimiento de los cultivos. En las cuencas altas se recomienda realizar actividades preventivas como reforestación, zanjas de infiltración, recuperación de pastos naturales y clausura de praderas, construcción de diques, entre otros, que ayudan a mitigar el impacto por lluvias y otros eventos (heladas, granizos, etc.) así como las labores de corte de maleza, fertilización, etc.

En el sector pecuario se recomienda: utilizar pallets para que los costales que contienen el alimento balanceado no estén en contacto directo con el piso, y que esté almacenado en un lugar ventilado para que no exista humedad. También se debe aplicar las vacunas a los terneros para que no sean susceptibles a enfermedades; utilizar un material para la cama de los terneros que permita absorber la humedad y mantenga la temperatura adecuada para los animales. En este punto los ganaderos desde la semana pasada vienen destacando que Agrocalidad no tiene suficiente presupuesto para sus proyectos y que no se ha cumplido con la vacunación contra la fiebre aftosa, que se debió realizar en noviembre, tal como lo ha contado Diario EXPRESO.

El ministerio en las sugerencias también destacó que los ganaderos deben tener la suficiente reserva de forrajes, ya sea henolaje o ensilaje; limpiar los drenajes y las acequias para evitar la acumulación de agua en potreros; evitar el pastoreo de los animales en zonas de riesgo; mantener los caminos y senderos por donde se movilizan las vacas para evitar fracturas y problemas en las pezuñas. En las zonas cálidas se debe utilizar antiparasitarios externos para el control de moscas y garrapatas.

Además, en el proceso del ordeño se recomienda el uso de sellador para las ubres, a fin de evitar la incidencia de mastitis, así como cortar los pelos de la cola de las vacas que están en producción. También deben mantener mayor higiene en los equipos del ordeño, considerando que la carga bacteriana e infecciones se incrementan en invierno, señaló el ministerio.