Agricultura convoca a maiceros a un diálogo, tras cierre de carretera

Los productores maiceros que cerraron la carretera Buena Fe - Santo Domingo, este jueves 26 de septiembre de 2024, levantaron la medida después que el ministro de Agricultura y Ganadería, Danilo Palacios, los convocó para conversar.

e invitamos a leer: Al precio alto de la legumbre se pueden sumar los huevos

La protesta que duró dos horas fue para exigir la renuncia del ministro y pedir que se anule el permiso para importar 95.000 toneladas de maíz, una autorización que el Ministerio había otorgado tras establecer que existe un déficit aproximado de maíz de 145.000 toneladas en el mercado. Los industriales señalan que es cifra llegaría a las 300.000.

La barcaza Emre Bey retoma su capacidad máxima de generación eléctrica Leer más

Los productores insisten en que eso no es cierto que hay escasez de maíz. "Son los mismos industriales que no compraron el alimento, esperando que el precio baje. Pero ocurrió lo contrario ahora un quintal cuesta 20,50 dólares. Ahora hablan de que falta el alimento, lo que no es cierto, solo buscan hacer caer el precio", dijo a Diario EXPRESO Adriano Ubilla, presidente de la Asociación de Productores Agrícolas de Ciclo Cortos.

Ubilla detalló que en el cierre de la vía participaron 200 agricultores de seis provincias: Los Ríos, Manabí, Guayas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Esmeraldas y Santa Elena.

"No nos oponemos a la importación, pero pedimos que esta se realice en febrero del 2025, para los meses en que no hay producto. No ahora con la clara intención de abaratar el precio. No es verdad que no hay maíz para darle de comer a las gallinas", manifestó Ubilla.

Los productores señalaron que producir una hectárea del grano les cuesta 2.200 dólares y que es justo que tengan este año ganancia, porque el año pasado el quintal se lo vendió a 15 dólares, lo que generó perdidas económicas para muchos.

Otra propuesta del sector es que se abra la importación de pollos, cerdos y huevos, que según Ubilla, son más económicos en otros países que en Ecuador. "Por ejemplo, en Brasil la libra de pollo es de 0,40 de dólares y de cerdo a 0,80 de dólares", indicó Ubilla.

La postura del Ministerio de Agricultura

El Ministerio de Agricultura y Ganadería, a través de un comunicado, volvió a defender la decisión de importar." Tomamos decisiones responsables que no afectan el precio mínimo de sustentación del maíz y aseguran la compra de toda la cosecha de los productores ecuatorianos".

También puedes leer: El acuerdo comercial con Canadá tiene un avance del 50 %

La Cartera del Estado insistió en que para esta medida, se tomó en cuenta estudios técnicos que sí evidenciaron el déficit en la producción.

Anunció que el grano importado llegará al país a inicios de diciembre, cuando concluya la cosecha y absorción de la producción nacional y que se va hacer respetar el precio mínimo de sustentación que es de 16,50 dólares, caso contrario las empresas importadoras no podrán acceder a los cupos de importación.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ