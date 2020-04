Adiós a Carlos González-Artigas, dueño de La Fabril

Uno de los empresarios más exitosos del país, de buen carácter, visionario y sencillo falleció ayer en una clínica privada de Guayaquil, presumiblemente por COVID-19.

Al mando de La Fabril, una empresa insigne del Ecuador, se queda su hijo Carlos González-Artigas Loor, quien ha seguido de cerca sus pasos.

En una última entrevista con Diario EXPRESO confesó el orgullo que sentía por hijo que por esos días se encontraba fuera del país.

Con sus habituales bromas en doble sentido contó no solo su manera particular de hacer empresa: quien a él le hace ganar dinero, también gana dinero, no importaba cuanto. Recorrimos su finca en Montecristi y su complejo de golf que incluye una plan habitacional para personas de la sierra y para extranjeros.

Había invetido en una finca de café, cacao, guanábana y otros productos. Tenía gallinas de distintas razas, un poni y su reciente inversión: una pequeña fábrica de mermeladas y de licor. "Yo cuando hago algo, lo hago bien o no lo hago", atinó a decir.