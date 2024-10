Aún sin acuerdos, industrias piden transparencia al Gobierno por crisis energética

Hasta las 14:00 de este 8 de octubre de 2024, todavía no hay una resolución de los cortes de luz de 10 horas

Cerca de las 14:00 de este 8 de octubre de 2024, la presidenta del Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE), María Paz Jervis, aseguró que todavía no hay un acuerdo entre el Gobierno y las industrias sobre los cortes de luz.

El 5 de octubre de 2024, el Operador Nacional de Electricidad-Cenace dispuso cortes de 10 horas diarias por 15 días para hacer frente a la falta de lluvias, sobre todo en la hidroeléctrica Mazar.

"No hay todavía resultados. Es una situación súper crítica como lo hemos señalado. Hemos visto datos, son talleres de trabajo. Yo tengo ser lo suficientemente responsable para no dar alguna información. Yo he pedido al Gobierno, el Gobierno nos ha pedido otra, pero es el Gobierno quien debe anunciar la real situación de la crisis energética, la dimensión y las medidas", dijo Jervis, en medio de una pausa de las reuniones de las mesas técnicas que mantienen con las autoridades.

Entre los participantes de las mesas están representantes del Ministerio de Energía, la ministra de Producción, Sonsoles García, y representantes empresariales.

La titular del CEE aseguró que hay apertura por parte del Gobierno para no imponer todo el peso de la crisis en el sector industrial, pero siguen las conversaciones.

Sector industrial cuencano sigue "apagado"

La industria cuencana sigue sin operar debido a los apagones, confirmó Jervis. "Hay zonas enteras del país que están desconectadas. Cuenca ya ha perdido 22 millones de dólares, eso se traduce en empleos, el bienestar de la ciudanía.

La titular del gremio empresarial señaló que otra de las ciudades afectadas es Ambato debido a los cortes de luz.

