El 62 % de las empresas no promueven la diversidad

En Ecuador, el 62 % de las empresas no toman medidas para promover la diversidad, según contestaron especialistas de Recursos Humanos de las compañías a un sondeo realizado por el portal de empleos Multitrabajos, que tomó como muestra un universo de 7.545 trabajadores activos.

Las principales causas que los encuestados mencionaron sobre la ausencia de medidas en sus espacios laborales, fue un ambiente laboral no cordial ni respetuoso; porque no hay igualdad de oportunidades de desarrollo; porque no se permite la diversidad de opiniones; porque no hay políticas de cuidado; porque no se permite que el personal se exprese libremente para hablar de su vida privada y porque al contratar a una persona, se sigue poniendo foco en su identidad de género.

Esta ausencia de medidas a favor de la diversidad e inclusión, también la comparten varios países de Latinoamérica, según el portal de empleos: Argentina con 71%; Panamá con 66%; Chile con 57% y Perú con 45%.

75 POR CIENTO de encuestados

mencionó que ha recibido algún tipo de discriminación en la empresa

A pesar de que en Ecuador el 50% de encuestados cree que se debería hablar más de diversidad en el entorno de empleabilidad, el 38% de trabajadores considera que no ven cambios significativos como consecuencia de que la mayoría de las empresas son muy conservadoras.

El 31% cree que las compañías sí realizan acciones a favor de la inclusión pero que no llegan a comprometerse en profundidad con la causa, el 16 % manifiesta que están en buen camino, pero que aún falta mucha educación y políticas; mientras que, 15% nota un cambio grande en su cultura respecto a este tema.

El estudio que se realizó, entre otros objetivos, para analizar la diversidad en el entorno laboral, asimismo, también reveló que el 75% de las personas encuestadas han experimentado algún tipo de discriminación en su entorno laboral, aunque el 92% afirma que nunca tuvo que ocultar su identidad de género, el 6% dijo que sí y el 2% que solo en algunos casos.

De este último porcentaje, 16% de quienes expresaron haber recibido algún tipo de discriminación, afirmaron que fue por motivos de edad. El 12% afirmó que, por su género, el 9% por su color de piel, un 8% por discapacidad, el 7% por su orientación sexual y un 48 % por otras causas.