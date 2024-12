6 empresas compiten por la interconexión eléctrica Ecuador-Perú

Seis empresas han presentado sus ofertas para la construcción del tramo ecuatoriano del proyecto de Interconexión Eléctrica Ecuador – Perú a 500 mil voltios, dentro del proceso de Licitación Pública Internacional. La apertura de propuestas se llevó a cabo el lunes 23 de diciembre con la presencia del viceministro de Electricidad, Fabián Calero Freire; el gerente general de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec), Gustavo Sánchez; el gerente de la Unidad de Negocio Transelectric, Raúl Villafuerte; representantes de las empresas oferentes y miembros de la comisión evaluadora.

Las empresas participantes en esta convocatoria son Xian Electric Engineering Co. Ltda., Shanghai Electric Power Transmission & Distribution Engineering Co. Ltd., Hei-Hengtong Joint Venture (Harbin Electric International Co. Ltd.), Kalpataru Projects International Limited, Consorcio JSPDI y JEPCC1, y Consorcio JSPDI y NEPC II. Según el viceministro Calero, la convocatoria permitió que compañías de relevancia global presenten sus propuestas, lo que asegura competitividad y calidad en el desarrollo de esta obra clave.

El proyecto, liderado por la Unidad de Negocio Transelectric de Celec, contempla atravesar las provincias de Guayas, El Oro y parte de Azuay, con el objetivo de mejorar la seguridad en el suministro eléctrico tanto en Ecuador como en Perú. La licitación internacional se dividió en dos lotes: el primero incluye la construcción de la subestación Pasaje y la ampliación de la subestación Chorrillos, con un valor referencial de 80 millones de dólares y un plazo de ejecución de 800 días. El segundo lote abarca la construcción de líneas de transmisión y su conexión con la frontera, con un valor referencial de 184 millones de dólares y el mismo plazo de ejecución.

Con una inversión total de 289 millones de dólares, el proyecto busca optimizar los recursos energéticos mediante el intercambio de excedentes y el acceso a energía más económica, generando beneficios económicos para el sector eléctrico. Además, su ejecución permitirá reducir la dependencia de generación térmica basada en combustibles subsidiados.

El proceso de evaluación de ofertas ya ha comenzado, y se espera que la adjudicación de los contratos se realice en el segundo trimestre de 2025. Este proyecto forma parte de los esfuerzos del Gobierno para fortalecer el sistema eléctrico nacional, garantizando un servicio continuo y confiable para los ciudadanos.

