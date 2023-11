Solo 3 de cada 10 compañías toman en serio los principios de género e igualdad

Por tercer año consecutivo, Grupo LILA presentó los resultados de su estudio Barómetro de Madurez Empresarial DEI (Diversidad, Equidad e Inclusión), a través del cual se busca establecer cómo avanzan las empresas ecuatorianas en relación a la adopción y práctica de principios de género e igualdad. “Para la realización de esta investigación se hizo una invitación abierta a empresas del país, donde la persona que gestiona asuntos relacionados a DEI debía llenar una encuesta que responda asuntos sobre sus prácticas y experiencias internas”, explica el Grupo, acerca de la metodología implementada.

Los objetivos: conocer su madurez en DEI, es decir, su nivel de consciencia y compromiso, cultura y comunicación, políticas, procesos y prácticas internas y recursos y capacitación. De esta manera, según el Grupo, se podrá compartir prácticas y acciones concretas para cada uno de los estados de madurez en los que se encuentran las empresas, para que continúen con la correcta gestión de DEI. En Ecuador, el 20 de enero del 2023 se publicó la Ley Orgánica para Impulsar la Economía Violeta, que contempla varias opciones innovadoras para eliminar las brechas y discriminación para que las mujeres puedan participar en escenarios laborales, educativos, profesionales, directivos y políticos.

En esta edición, la investigación contó con la participaron de 57 empresas, de sectores como retail, construcción, consultoría, servicios y seguros, tecnología, alimentos y fintech y banca. De este universo, el 57% fue grandes empresas, 23% medianas y 20% pequeñas. Y la conclusión en torno a ese universo es demoledora: aunque 83% de las empresas reconoce la importancia de la DEI, solo el 7% lo toma en cuenta como un pilar estratégico y cuenta con un presupuesto designado para su gestión. Es más, solo una de cada 10 empresas refleja un compromiso sólido y acciones concretas. Pese a ello, según asegura María Cecilia Holguín, fundadora de LILA, que en esta edición hayan participado más empresas “significa que este camino está dando sus frutos y se evidencia que cada vez son más empresas trabajando por la diversidad, equidad e inclusión”.

En cuanto a las políticas, proceso y prácticas implementadas en la organización, estas se las han adoptado “por obligación legal o por cumplir cuotas”. Solo el 27% de las empresas cuenta con políticas en DEI, mientras el resto no cuenta ni siquiera con indicadores de su gestión en este campo. Además, el 75% no ha incorporado una visión sistemática de DEI en sus procesos y el 54% cuenta con un protocolo claro de atención y prevención en casos de violencia socializado para todo el personal.

Respecto a los recursos y capacitación al personal, el panorama es desolador. Las empresas se enfocan en evidenciar obstáculos y puntos de mejora, pero a la hora de tomar acciones puntuales, no lo hacen. Solo el 21% del personal cuenta con programas de capacitación específicos, y algunos con enfoque integral, sobre DEI; para líderes, cae al 15%. Por último, la cultura empresarial no incluye aún valores de diversidad, equidad e inclusión. Solo el 39,2% tiene lineamientos de comunicación inclusiva y no de discriminación y apenas el 12% tiene una persona, líder en DEI, que influye en la organización y promueve cambios significativos. La razón es que “no se considera a la DEI como una ventaja competitiva”.

