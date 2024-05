El 36% de las cuentas de ahorros no han sido utilizadas en los últimos seis meses

En el sistema financiero del país hay 29.3 millones de cuentas de ahorro que se encuentran abiertas, sin embargo, el 36 % del total no han sido utilizadas en los últimos seis meses. Así lo indica la Red de Instituciones Financieras de Desarrollo (RFD) a través, de un análisis global sobre los movimientos bancarios en el país.

El estudio además señala que en Ecuador 10.2 millones de personas, es decir el 83.1 % de la población adulta, cuentan con al menos un producto de ahorro (una cuenta de ahorro), pero no todos ellos usan este servicio, pues solo lo hacen 8.6 millones de personas (el 70.3% de la población adulta).

La directora de la RFD, Valeria Llerena, explica a EXPRESO que esto hecho se da por porque hay quienes abren una cuenta de ahorro para un episodio en particular, como recibir una transferencia o realizar una operación de crédito y después de ello no vuelven a utilizar. “Es porque no hay educación financiera. Muchos no saben de los beneficios que conlleva tener una cuenta de ahorros, de ahí su abandono”, dice Llerena, quien recalca que un producto de ahorro es necesario sobre todo para quienes tienen emprendimientos y negocios o quieran iniciarse en ellos.

En los últimos seis meses, de acuerdo al estudio de la RFD, también se registran cuentas corrientes que han sido abandonadas. Pues de las 782.000 cuentas corrientes se encuentran abiertas dentro del sistema financiero, el 34% no ha presentado movimientos en el último semestre.

Esto hecho, dice la experta, aumenta la cifra de inclusión financiera a nivel del país cuando realmente son servicios que no están sirviendo a la población.

Asimismo, la RFD basada en una encuesta realizada por Credicorp (holding de servicios financieros internacional) señala que solo el 36% de los ecuatorianos utiliza al menos una vez al mes medios financieros para pagar los productos o servicios que utilizan, dejando ver que el dinero en efectivo sigue siendo el medio preferido por los ecuatorianos para realizar pagos.

Llera menciona que esto responde también al desconocimiento de la ciudadanía sobre la importancia de los servicios bancarios, como las cuentas de ahorro y crédito, las tarjetas y el poder hacer pagos por transferencias, así como la brecha digital.

“La gente se siente más segura teniendo el dinero en efectivo en la mano. Tienen temor todavía de las transferencias, de la tecnología. Pero en realidad más peligroso es tener dinero en efectivo y para una economía dolarizada, el uso de efectivo, le perjudica al país”, destaca.

