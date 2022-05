Tras 3 meses de espera se inicia el plan de ayuda para bananeros

La emergencia para el sector de los bananeros, en especial para los pequeños productores, empezó a los pocos días de que Rusia invadió Ucrania (24 de febrero). De esto han pasado tres meses y recién se inicia el proceso para cristalizar la ayuda económica para quienes no logran exportar la fruta, por los ataques militares que hay en Europa.

Uno de los afectados es Gonzalo Anchundia, dueño de nueve hectáreas de una bananera en la provincia de El Oro. Él recibió la visita de las autoridades del Ministerio de Agricultura y Agrocalidad el pasado lunes 24 de mayo, para verificar su situación.

Según la lista, ya ha logrado pasar por dos requisitos, que es la inscripción y la verificación, y espera ahora que los otros cuatro trámites, que no dependen de él sino de las autoridades, se realicen en la brevedad posible, porque la crisis económica lo ha puesto al borde de la quiebra.

VISITA En una primera etapa la entrega de subvención a pequeños productores de banano, registrados en el MAG, es para fincas de hasta 10 hectáreas.

Anchundia contó a Diario EXPRESO que junto a su finca está la de su hermano, de seis hectáreas. “Entre los dos hasta la fecha no hemos logrado comercializar en el exterior 4.200 cajas de banano, por lo tanto ya estamos sumando una pérdida de 25.200 dólares”, señaló.

Al igual que Anchundia hay más de 4.000 pequeños productores de banano que esperan la inspección para probar su situación de crisis económica, y el anhelo que tienen es que el proceso se realice con agilidad, porque muchos por falta de dinero no han fumigado contra la sigatoka negra, y si no lo hacen pueden sufrir un problema mayor: que las plantaciones se vean afectadas con este tipo de hongo.

Ante esta coyuntura el viceministro de Agricultura y Ganadería, Eduardo Izaguirre, enfatizó que las nuevas autoridades de esta cartera de Estado llevan pocos días en funciones (desde la primera semana de mayo). “Sin embargo, estamos acelerando el proceso. Personalmente estoy visitando las provincias bananeras junto a los equipos que deben verificar la situación del productor y hemos empezado en la provincia de El Oro, donde está la mayoría de pequeños agricultores. Pero vamos a visitar también Guayas, Los Ríos, Santo Domingo y en sí toda provincia bananera”.

Planteamos que se pague el racimo a $ 3 y que el dinero salga de las multas que paga el sector.

Franklin Torres



presidente de Fenabe

Izaguirre resaltó, en una entrevista con este Diario, que desde que se visita al productor de banano se aspira a que pasen solo dos semanas para que reciba la ayuda económica, como compensación a los racimos que han dejado de vender. Este subsidio también incluye la entrega de kits de insumos agrícolas, que contienen materiales para la nutrición y el control fitosanitario de las plantaciones. De estos, la cartera de Agricultura y Ganadería subvencionará una parte (entre el 60 % y 70 %).

“La verificación que estamos haciendo es para asegurar que la subvención llegue realmente a quienes necesitan la ayuda emergente”, puntualizó Izaguirre.

Con esta acción también se quiere ratificar la cifra oficial de pequeños productores, agregó el viceministro. La cifra actual es de unos 5.000, según Franklin Torres, presidente de la Federación Nacional de Productores Bananeros del Ecuador (Fenabe).

Izaguirre aclaró que las nuevas autoridades están actuando sobre la marcha. “De las personas que visitamos la semana pasada, sus datos ya se están procesando para poder darles la subvención la semana siguiente. Voy a reiterar que en nueve días hemos realizado lo que no se hizo antes. Si hablamos de tiempo, hemos roto récord en el trabajo efectuado”.

¿De dónde saldrán los recursos para dar subsidio? Desde el mismo Ministerio de Agricultura. En una primera etapa hay más de $ 3 millones para la subvención. En el camino se verá si es necesario ampliar este monto.

Izaguirre precisó que, tras recibir la ayuda económica, hay fruta que podrá quedarse en el campo como fertilizante orgánico, si es que no hay una institución, como alguna prefectura, que necesite el banano para implementar programas de alimentación en parroquias o caseríos.

Mientras un grupo de pequeños productores esperan la ayuda, otros la recibieron con agilidad desde el sector privado. “Desde la última semana de febrero, durante tres semanas compramos a nuestros productores aproximadamente 485.000 racimos semanales, que pagamos en promedio a 2 dólares. Después fue más complejo y entonces les dimos préstamos o anticipos (a los agricultores) con quienes tenemos contrato”, dijo Richard Salazar, director ejecutivo de la Asociación de Comercialización y Exportación de Banano (Acorbanec).

No obstante, desde Fenabe hay optimismo de que el plan emergente para pequeños productores bananeros no se empantane, porque se estima que hay 30.000 hectáreas afectadas. Torres enfatizó que las pérdidas son de unos 15 millones de dólares por semana para los productores independientes, si solo se cuantifica la compra a bajo precio, a 3,25 dólares y no a 6,25 la caja.

En los pendientes, según Torres, está que puedan refinanciar y reestructurar las deudas con todo el sistema financiero y no solo con BanEcuador, que tiene previsto aplicar esta ayuda desde la próxima semana.

REQUISITOS

1.- Inscripción

Inscribirse en las direcciones distritales del MAG.

2.- Inspección

La Subsecretaría de Fortalecimiento de Musáceas (SFM) y la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario (Agrocalidad) inspeccionarán en territorio las fincas.

3.- Informe

Los técnicos de la SFM, en articulación con Agrocalidad, levantarán un informe de las hectáreas afectadas.

4.- Listado

El Proyecto Integral de Diversificación Agroproductiva y Reconversión Agrícola (Pidara) recibirá el listado de productores inspeccionados e informes técnicos de cada productor.

5.- Banco

La Subsecretaría de Producción Agrícola remitirá a BanEcuador el listado de productores con el monto de subvención que le corresponde a cada productor.

6.- Documento y firma

Para recibir la subvención, los beneficiarios deben presentar en las agencias de BanEcuador la copia del informe técnico y firmar el convenio de coejecución.