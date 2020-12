Un 2021 con petróleo a $ 37 y menos financiamiento chino

A puertas de 2021, el Gobierno ya trazó sus números para los casi cinco meses que le restan de mandato y en el que estará vigente el presupuesto prorrogado de este año, al ser época electoral.

El Ministerio de Economía y Finanzas pagó $ 116 millones al Issfa Leer más

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha ajustado el presupuesto 2020 a la nueva realidad económica tras la pandemia de COVID-19. Por ejemplo, los ingresos petroleros para 2021 están calculados con base a un precio del barril de petróleo de $ 37, aseguró el ministro de Economía y Finanzas, Mauricio Pozo, en una entrevista radial, el pasado lunes 28 de diciembre de 2020.

“El presupuesto 2020 se aprobó con un precio del petróleo de $ 51,30 el barril, pero en la práctica este va a llegar a $ 35. Yo no puedo volver a poner en 2021 $ 51, no por ninguna otra razón que no sea tratar de ser menos optimista y lo más realista”, dijo Pozo.

En esa línea, el presupuesto ajustado del Gobierno central para 2021, señaló el titular de Economía y Finanzas, será de $ 19.600 millones. En el presupuesto del año pasado esa cifra se estimó en $ 23.000 millones. Es decir, un ajuste cercano a los $ 3.400 millones.

Para 2021 se estiman necesidades de financiamiento menores debido a la recuperación económica que puede traer consigo un mayor equilibrio para las cuentas fiscales, sostuvo Pozo. El Fondo Monetario Internacional (FMI) estima que las necesidades de financiamiento en 2020 ascendieron a $ 13.979 millones. El próximo año serán $ 7.651 millones, es decir, una reducción del 45 %.

Las reservas internacionales del Banco Central alcanzan su mayor récord en 20 años de dolarización Leer más

De acuerdo al informe del FMI de la última revisión de metas del programa suscrito con Ecuador, publicado la semana pasada, el financiamiento planeado de China de $ 1.700 millones este año ahora está retrasado.

El personal del FMI no ha incorporado en las proyecciones de referencia $ 700 millones de los préstamos de China, ya que las discusiones están en curso entre ambas partes, dice el documento del organismo.

En cambio, las autoridades han identificado fuentes alternativas de financiamiento de fuentes nacionales e internacionales para cubrir el posible déficit. De hecho, las autoridades planean continuar construyendo amortiguadores el próximo año de alrededor de $ 250 millones.

El Gobierno continúa trabajando activamente con su socio bilateral, China, dice el FMI, para asegurar los desembolsos. En caso de que los préstamos previos de China se materialicen en 2021 como se describió anteriormente, las autoridades asignarían más recursos al presupuesto del próximo año, señala el organismo.

Ecuador le deberá más al FMI que a China al cierre de 2020 Leer más

Otras proyecciones