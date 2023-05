Más de 2, 2 millones de cajas semanales de banano podrían tener problemas de exportación en los próximos días, pues es la cantidad de fruta que, según el MAG, hoy no está dentro del Sistema de Control Bananero (Unibanano) como oferta contratada, una obligatoriedad legal que se desafían a hacer cumplir, luego de terminar de aplicar ajustes al trámite aduanero, la vía por la que, según la autoridad, se estaría infiltrando una supuesta venta fraudulenta.

A esa vía se la conoce como el "código F", una herramienta legal que permite a los exportadores, en caso de urgencia, hacer una venta local o venta FAS (Franco a Costado de Buque), que les permite después exportar sin necesidad de pasar por el sistema Unibanano y sin tener un contrato. La modalidad, explicó Blass Nickola, subsecretario de Musáceas del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), se aplica a través del Formulario 150 que consta en el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (Senae), pero ha habido cierto abuso en su uso.

"Era decirle a la Senae, 'nosotros estamos haciendo venta local', entonces le ponían la F adelante del código, para que Senae reconozca eso como una venta interna y poderla exportar sin contrato", el mecanismo fue denunciado la tarde del pasado 30 de mayo de 2023, durante una rueda de prensa, presidida por Eduardo Izaguirre, ministro de Agricultura. Según se dio a conocer, este es el método que se estaría utilizando para comprar cosechas por debajo del precio oficial y exportarlas afuera sin contrato a un valor más atractivo. Por este hecho, cuatro grandes exportadoras tienen abierto ya un expediente.

Nickola cree que los ajustes con Senae pueden tardar entre una o dos semanas, luego de eso, dice, empezarán los controles que impedirán que del país salga fruta sin contrato. "Nuestra intención no es que se quede ni una sola caja, el fin es que todo se exporte pero respetando la ley...A lo mejor en las primeras semanas sea durísimo y se quede fruta, pero la siguiente semana (los exportadores) no pueden darse el lujo de tener un barco vacío parqueado sin poder llenar, productores y exportadores tendrán que ir firmando contratos".

El sector exportador no va a firmar más contratos con los productores. No nos vamos a arriesgar si afuera ya no tenemos más contratos. Todo está cerrado. Richard Salazar,

director de la Asociación de Comercialización

y Exportación de Banano (Acorbanec).

No obstante, desde el sector exportador creen que esto último ya no es posible. "La firma de contratos con los clientes en el exterior, lo hacemos entre octubre y diciembre de cada año, como los productores no quisieron firmar contrato, nuestra esquema de venta también cambió. Vendimos una parte en contrato y otra parte en spot, entonces mis clientes no van a firmar contratos ahora porque ya me pagaron en spot precio alto. Si usted me dice que yo le firme el contrato a un productor hoy, no lo vamos a hacer, lo que significa que esa fruta realmente se tendrá que quedar y que la pérdida será para los productores", advierte Richard Salazar, director de la Asociación de Comercialización y Exportación de Banano (Acorbanec).

Salazar dice que respetan la decisión del MAG de controlar más el uso del código F, pero aclara que si hay fruta que se exportó bajo esa modalidad, debió hacerse de forma legal porque el reglamento de la Ley de Banano, en su artículo 17, establece que es el MAG el que debe autorizar dicha transacción FAS, previo a su embarque. "Si se hicieron esas transacciones, asumo que el Ministerio debió haberlas aprobado. Si no lo hizo, entonces ahí si hay un problema de control".

CUATRO EXPENDIENTES El Ministerio de Agricultura dice que investiga a cuatro grandes empresas que han empleado el código F para poder exportar. De descubrirse abuso, la multa se aplicará "sobre el valor falseado a 300 % y el cierre de 15 días".

El ministro de agricultura, Eduardo Izaguirre, recuerda que este gran problema se ha originado también por la mala campaña que organizaciones productivas como Fenabe, iniciaron meses atrás para que pequeños productores no firmaran estos contratos, debido a la alta temporada de demanda que, en mercado spot, les permitía vender la caja muy por encima del precio oficial $ 6,50.

En eso coincide Salazar, pero cuestiona que el MAG no haya ejercido mano dura en ese contexto porque "los que incumplieron la ley en su momento fueron los productores porque ellos no quisieron firmar contratos cuando debían. ¿Por qué a nosotros nos echan solo la culpa?...Ahora se exige el pago del precio mínimo, exigen el cumplimiento de la ley cuando varios productores no han cumplido con la misma".

Franklin Torres, presidente de la Federación Nacional de Bananeros (Fenabe) se defiende y asegura que la falta de firma de contratos no se dio en su momento porque no existió suficiente control por parte del MAG, pues existían exportadoras que, aun bajo contrato, querían pagar menos que el valor oficial.

A Torres no le preocupa la advertencia de los exportadores, tradicionalmente, dice, "y de la forma en que sea" siempre ha salido fruta. "El riesgo es que esa fruta siga saliendo a bajos precios, simplemente por la falta de inspección del Ministerio. La fruta todo el tiempo sale".