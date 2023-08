Durán continúa sitiada por las organizaciones criminales. La indignación y frustración por no observar algún faro de esperanza ante la ola de violencia que la sacude aumenta cada día entre sus ciudadanos.

El asesinato de Miguel Santos Burgos, director general del área de Planeamiento y Territorio del Municipio de Durán, incrementó esa sensación de abandono entre la población.

El funcionario fue atacado a tiros la tarde del jueves 3 de agosto, mientras se trasladaba en un taxi por las calles Loja y Manabí, en el centro.

Los disparos también alcanzaron al conductor del vehículo, Víctor Buñay, y a su escolta, César Icaza, quien se movilizaba a su lado en una motocicleta.

Horas después, el automóvil de color gris donde se transportaban los atacantes fue hallado por agentes policiales. En el interior del vehículo también se encontraron armas de fuego.

Según indicó la Policía, el funcionario había sido amenazado por su labor referente a la legalización de terrenos.

Santos, abogado de 39 años, fue candidato a la Alcaldía de Durán en el año 2019. En las elecciones de febrero pasado participó por un cupo en la concejalía, pero no ganó. Luego pasó a formar parte del equipo del alcalde Luis Chonillo en el Cabildo.

Juan Jiménez, exconcejal de Durán, repudió el hecho y lamentó que estas acciones criminales se estén ‘normalizando’ en el cantón, por la falta de compromiso de las autoridades.

“El Gobierno, lastimosamente, no transfiere los recursos que necesita la Policía para poder operar. La Policía no tiene combustible en sus patrullas, no tiene chalecos, no tiene armamentos, no tiene proyectiles para hacer frente a la criminalidad”, manifestó Jiménez.

Y es que Durán prácticamente está a merced de la delincuencia. Con un alcalde que debe trabajar en forma telemática para evitar ser víctima de un ataque, con un mar de renuncias de funcionarios públicos ante las amenazas, con ciudadanos que no pueden salir de sus casas en la noche por temor a recibir un balazo, con propietarios de negocios siendo extorsionados.

Cifras Según información de la Policía Nacional, hasta el jueves 3 de agosto de 2023, en Durán se registraron 133 muertes violentas.



“Frente a eso, no nos queda más que encomendarnos a Dios y estar conscientes de que estos operativos, de que estos estados de excepción no sirven para nada. Estamos en un Estado fallido, en una situación de abandono”, manifestó Jiménez.

Pamela Mendieta es líder de una organización civil de Durán. Durante meses, dijo, han pedido al Gobierno central que trabajen en una mesa interinstitucional para brindar soluciones efectivas ante la crisis de seguridad en este cantón del Guayas.

Una declaratoria de estado de excepción y el toque de queda no son suficientes para el cantón, refirió la ciudadana. Explicó que el Gobierno debe aplicar un plan que incluya la recuperación de los territorios tomados por los criminales.

Debido a las amenazas de las organizaciones que actúan al margen de la ley, existen zonas en las que no se puede transitar.

“Estamos encerrados dentro de casa, los niños ya no cuentan con horas recreativas por causa de la grave crisis social por la que atravesamos. Hasta el momento, solo vemos a niños con armas apagando vidas de adultos con familias”, expresó Mendieta.

Entidades suspenden atenciones por temor a atentados

Las actividades en entidades públicas de Durán no son normales desde mayo, en que el alcalde Luis Chonillo sobrevivió a un ataque. La semana pasada, el Complejo Judicial de ese cantón realizó sus labores en forma telemática, debido a varias amenazas recibidas.

Tras el asesinato de Miguel Santos, el último jueves, el Municipio y sus instituciones adscritas suspendieron la atención a usuarios hasta este domingo 6 de agosto. Las labores se reanudarán el próximo lunes 7.

Decenas de locales comerciales en los alrededores del edificio del Cabildo cerraron sus puertas este viernes 4 de agosto por temor a que se registren atentados o ataques.