Dos hombres decapitados fueron hallados entre las 05:00 y 15:00 del lunes 22 de noviembre, en el cantón Durán, en Guayas. El primer caso fue cerca del centro, pues una cabeza estaba a pocos metros del edificio de la Alcaldía y el cuerpo a un kilómetro, en el sector 2B de la primavera 2.

El segundo hecho, en cambio, fue descubierto tras el hallazgo de un cuerpo sin cabeza en las afueras de la ciudad, en una zona rural cercana a la vía Durán-Tambo, según reportes de la Policía Nacional.

Del cráneo correspondiente a esos restos no se conocen detalles, pues no hay reportes de que hubiera sido encontrado. Los investigadores manejan estos temas con hermetismo, pues no se han dado declaraciones del avance de estos casos.

Del último suceso, toda la información ha surgido de forma extraoficial. Los cuerpos, hasta la mañana de este martes 21 de noviembre, permanecen en el Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses, de Guayaquil, en espera de las pericias para su identificación.