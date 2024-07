Dos mujeres estaban en el carro de Fernando Villavicencio al momento del crimen

El jefe de seguridad de Villavicencio reveló que el político no estaba solo en el vehículo donde fue asesinado

Este viernes 12 de julio de 2024, en el Complejo Judicial Norte de Quito, se reinstaló la audiencia de juicio en contra de los procesados por el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio.

Uno de los testimonios que han surgido a raíz de la investigación del crimen es el del capitán de la Policía Nacional, Christian Cevallos, quien era jefe de seguridad de Villavicencio y que pasó a ser uno de los testigos convocados por la Fiscalía en la investigación del caso.

Según lo revelado por Cevallos, Fernando Villavicencio no se encontraba solo en el vehículo donde fue asesinado el 9 de agosto de 2023 luego de salir de un mitin político. Estaba junto a dos mujeres que iban a colaborar en el equipo de comunicación del excandidato. Al momento del ataque armado, una de las féminas resultó herida.

Villavicencio se había reunido con ellas y con uno de sus coidearios en un restaurante de la capital unas horas antes, de acuerdo a lo expuesto por su jefe de seguridad. Luego se trasladaron al coliseo en donde funcionaba el colegio Anderson, ubicado en el norte de Quito.

Saliendo del coliseo, al terminar el evento, cerca de las 18:00, fue cuando el sicario de nacionalidad colombiana apagó la vida del excandidato presidencial que estaba siendo auspiciado por el movimiento Construye.

Las dos mujeres que habían estado con ellos desde el restaurante ya se habían subido a la camioneta minutos antes del ataque armado. Una de ellas ocupaba el asiento trasero del lado del conductor del vehículo, mientras que la otra estaba en el asiento central. Villavicencio se encontraba en el asiento trasero derecho, justo detrás del copiloto.

La mujer que estaba en el centro del vehículo había resultado herida, según cuenta Cevallos en su testimonio.

Después del ataque, Cevallos y uno de sus compañeros corrieron en busca de los tiradores y los persiguieron hasta llegar a la Clínica de la Mujer, donde llevaron a Villavicencio y se confirmó su fallecimiento.

El 1 de julio de 2024, Cevallos compareció ante el Tribunal de Garantías Penales de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha para ofrecer su testimonio como parte de la evidencia presentada por la Fiscalía General, en el marco de la investigación dirigida por la fiscal Ana Hidalgo.

Hasta el momento, no se han hecho públicos los nombres de las dos mujeres. Se conoce que habían sido consideradas como testigos de la Fiscalía, sin embargo, no se han presentado en las audiencias del caso. Una de ellas habría solicitado rendir su testimonio de manera telemática ya que se encuentra fuera del país, pero su petición no fue aceptada.

Hecho. El candidato presidencial Fernando Villavicencio fue asesinado en un mitin político.

Fiscalía pide 30 años de cárcel para alias Invisible

La fiscal Ana Hidalgo solicitó este viernes 12 de julio que se imponga la pena máxima, más agravantes, para dos de los cinco acusados por el asesinato del exasambleísta y excandidato a la presidencia Fernando Villavicencio, ocurrido el 9 de agosto de 2023, a su salida de un mitin político, en Quito.

Más concretamente, pidió 30 años de reclusión mayor para Carlos Angulo Lara, alias Invisible, y Laura Castillo Belín, alias Flaca, relacionados con la banda de Los Lobos. Este pedido lo hizo ante los jueces Milton Maroto, Luis Fuentes y Galo Rumiguano Urbano, miembros del Tribunal de Garantías Penales de Quito.

Para los otros tres implicados, Érick Marcelo Ramírez, Víctor Alfonso Flores y Elizabeth Chimbo Farinango la pena que podrían recibir sería menor, pues la fiscal los acusó en calidad de cómplices.

Este viernes, en el último día de juicio, el tribunal tenía previsto escuchar los testimonios de los acusados. Castillo se acogió al derecho al silencio. Angulo Lara dijo que no conocía los hechos y Ramírez señaló que fue detenido por el delito de receptación de cosas robadas, no por asesinato.

La defensa de los procesados intentó ingresar una prueba nueva, que consistía en un video de tik tok en donde una persona, que se identifica como el testigo clave de este caso, decía que su declaración fue coaccionada. La Fiscalía indicó que el afán de la defensa era desacreditar el testimonio anticipado del testigo protegido, quien revelaba haber participado en las reuniones de planificación del crimen.

