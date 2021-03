Dos detenidos y dos aprehendidos en el caso del asesinato del 'Cholo' Mendoza

Dos detenidos y dos aprehendidos, fue el resultado del operativo para dar con los sospechosos del asesinato del exasambleísta Patricio 'El Cholo' Mendoza ocurrido en Quevedo, Los Ríos, el 21 de diciembre de 2020.

El ministro de Gobierno Gabriel Martínez informó que la determinación de la cartera de Estado que dirige y de la Policía es es encontrar a los culpables de asesinatos y sicariatos crueles que impactan en la ciudadanía, como el caso del exlegislador.

📍El ministro @martinezjg informó que esta madrugada, tras allanamientos simultáneos realizados por la @PoliciaEcuador, en tres provincias, se detuvo a los sospechosos de haber participado en el crimen de Patricio 'Cholo' Mendoza, en diciembre pasado.#SinTreguaAlDelito pic.twitter.com/Yg2IetHTEw — Ministerio de Gobierno Ecuador (@MinGobiernoEc) March 18, 2021

Recordó que el hecho se registró el 21 de diciembre con 15 disparos. Posteriormente, el 24 de diciembre de 2020 se encontró incinerado el vehículo que habría sido utilizado para el hecho delictivo. De él habrían huido los sospechosos.

Finalmente este jueves 18 de marzo, luego de tres meses de investigaciones se desarrolló un operativo en varias ciudades y que incluyó allanamientos de domicilios. En ellos se encontró a tres sospechosos.

Martínez reiteró que la posición del Ministerio de Gobierno es no descansar hasta encontrar no solo a los autores materiales de los hechos sino a los intelectuales. Dijo que las investigaciones deben hacerse con sigilo para no entorpecer los casos y con prudencia "sin agotarnos ni desesperarnos con la convicción que vamos a encontrar a los culpables". Insistió en que la decisión es intervenir con mucha más fuerza en todos los casos que han conmocionado al país.

Patricio Mendoza recibió una advertencia de muerte por chat antes de ser asesinado Leer más

El director de la Dinased Fausto Olivo informó que se llegó a obtener las boletas de detención para los implicados luego de recopilar elementos de convicción. Una de ellas fue para un hombre de 26 años de nombre Óscar quien registra antecedentes por tenencia de armas.

En el sitio de su detención se encontró 33.7 gramos cocaína, cuatro celulares y radios. Mientras que en Durán se detuvo a otro hombre de 56 años cuyo nombre es Rodolfo quien no tiene antecedentes. Finalmente en Quevedo hubo otro allanamiento y se aprehendió a dos personas. Una de ellas es menor de edad. Se encontró un arma de fuego y la copia del vehículo usado para cometer el delito.

El oficial ratificó que el carro incinerado había sido robado en Quito en noviembre de 2020. Además de ese automotor los sospechosos habrían empleado una moto para darse a la fuga.