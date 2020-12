El dólar, refugio ante el fracaso del modelo "progresista revolucionario"

Un salvavidas. Luego de desdeñar de una moneda extranjera, como el dólar, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se declara pecador y ahora la ve como una “válvula de escape” para la delicada situación económica que atraviesa su país. Lo dijo hace pocas semanas en una entrevista.

Sus palabras, más allá de una apertura a la dolarización en el país sudamericano, reflejan en el fondo, a decir de expertos consultados por EXPRESO, el fracaso manifiesto de la tendencia progresista revolucionaria que promulga el delfín de Hugo Chávez. “Es evidente que denota un fracaso total. Venezuela es un desastre económico y social. Su economía está absolutamente destrozada y si quiere dolarizar es la muestra de un fracaso del manejo económico de lo que ha hecho la irresponsabilidad de estos modelos de gastar sin tener dinero, alejar las inversiones y destruir la economía”, comentó el analista económico Jaime Carrera.

El dólar, en esta realidad en particular, incluso en la de Argentina, precisa el experto, se convierte, usando las palabras de Maduro, en una válvula de escape. Y para muestra, un ejemplo: Ecuador. En la época de los 80 y 90, dice, el país no pudo controlar la inflación ni el déficit, y la dolarización le ha dado estabilidad a la economía nacional. “Y ante estas restricciones brutales de la pandemia, es la dolarización lo que le ha permitido a Ecuador salir adelante. Si no la hubiésemos tenido, tendríamos una situación similar a la venezolana”.

Dolarizar es sinónimo de disciplina, describe el también analista económico Jorge Calderón. Por lo que avanzar a un proceso como este requiere que los Gobiernos abandonen sus antiguas prácticas económicas y adopten decisiones para fortalecer la moneda que está por ingresar. “Si Venezuela va a seguir con un excesivo gasto público, con una cantidad de subsidios importantes y con una dependencia del petróleo, la dolarización no dará el efecto necesario y profundo para reparar la economía venezolana”.

La evolución del bolívar frente al dólar.

Ese es el sacrificio. Pero como todo, hay otra cara de la moneda. Las críticas al proceso de dolarización, que vienen, en su mayoría, de esos mismos frentes progresistas revolucionarios. “No hay críticas válidas contra la dolarización. Por el contrario, exige responsabilidad económica, fiscal y un país más competitivo para estar mejor”, asegura Carrera.

A decir de Calderón, hay dos formas de verlo: como una camisa de fuerza o como una oportunidad para disciplinarse en la política económica. En otras palabras, para ambos expertos, dependiendo de cómo y quién la mire, la dolarización no es mala en estas circunstancias que afrontan países que se hacen llamar progresistas. “Hay que avanzar hacia las uniones monetarias como el euro en Europa, porque eso ayudaría a reducir costos de transacción. Es positivo que el mundo se vaya concentrando en pocas monedas. El dólar es una fuerte. Pero falta mucho para eso”, concluye.