El ministro Rohon no cuantificó los "puchitos" que restan de los fondos para la reconstrucción.

Siete años después del terremoto de abril de 2016, los recursos están por acabarse. Durante su recorrido por Manabí, el ministro de Transporte y Obras Públicas, César Rohon, declaró que el dinero previsto para la reconstrucción de dicha provincia y Esmeraldas ya escasea.

“El terremoto fue en 2016. La plata de la reconstrucción ya se acabó”, dijo Rohon al medio El Diario de Manabí y matizó sus declaraciones indicando que “es verdad que por hay por ahí unos puchitos que se están liquidando, porque se tiene que liquidar los fondos de la reconstrucción (de las provincias)”.

Este Diario se contactó con el ministro Rohon para consultarle cuánto es el monto restante de dinero que, según declaró, aún se está liquidando; sin embargo, hasta el cierre de esta nota no hubo respuesta alguna.

En marzo de 2022, Orlando dijo a EXPRESO que restaban alrededor de $600 millones de los recursos. ARCHIVO

Según continuó el ministro César Rohon, “el 90% de los fondos de la reconstrucción se invirtieron en Manabí, Esmeraldas casi no recibió recursos de la reconstrucción”.

También se intentó contactar con el prefecto de Manabí, Leonardo Orlando, para conocer su postura respecto a la ausencia de recursos y obras que quedarían pendientes, pero ignoró los mensajes enviados.

Del mismo modo, el equipo de la prefecta de Esmeraldas, Roberta Zambrano, indicó que ella estaba en territorio y quedaría en enviar su respuesta.

Si no hay recursos, no se los puede terminar (los proyectos). Vamos a terminar de liquidar los fondos de reconstrucción, porque no podemos, después de ocho años, seguir con los temas de reconstrucción cuando ya se terminó la plata César Rohon, ministro de Transporte y Obras Públcias

Sin embargo, las declaraciones de Rohon guardan relación con una entrevista que la prefecta Zambrano tuvo con EXPRESO en abril de 2022 donde ya mostraba su descontento con el trabajo del Comité de Reconstrucción en su provincia.

“No estoy conforme. Ya han pasado algunos años y, lamentablemente, la provincia de Esmeraldas no ha sido atendida. Siento que ha habido una desventaja para nosotros (...)”, sostuvo en su momento Zambrano.

Pese a los pocos recursos que quedarían, según Rohon, hay proyectos que sí podrían culminarse. “(Los puchitos) vamos a asignarlos para proyectos como por ejemplo el edificio del Municipio de Portoviejo (...)”, dijo.

En 202, Zambrano declaró a EXPRESO que el Comité para la Reconstrucción no ha atendido a Esmeraldas. ARCHIVO

Sobre otros proyectos, como los puertos pesqueros de Puerto López, Crucita y Cojimies y otros, el ministro Rohon indicó que no se los podrá avanzar por la pronta terminación de los recursos para la reconstrucción de Manabí y Esmeraldas.

“Esos proyectos se quedan como están. Si no hay recursos, no se los puede terminar. Vamos a terminar de liquidar los fondos de reconstrucción, porque no podemos, después de ocho años, seguir con los temas de reconstrucción cuando ya se terminó la plata”, sostuvo el ministro de Obras Públicas.