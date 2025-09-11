Digital Forum 2025: Movistar Empresas conecta innovación y crecimiento

Guayaquil fue escenario de la primera edición del Digital Forum 2025, un encuentro organizado por Movistar Empresas que reunió a expertos internacionales, aliados tecnológicos y líderes del sector para abordar las principales tendencias que están marcando el futuro de los negocios: Inteligencia Artificial, Ciberseguridad, Cloud Computing, IoT, Big Data, Conectividad y transformación digital.

El evento, que tuvo una excelente acogida, contó con la presencia de representantes de compañías como Huawei, Microsoft y Fortinet, quienes compartieron experiencias, estrategias y soluciones para potenciar la competitividad empresarial en la era digital.

Un espacio para aprender y conectar

La jornada se desarrolló en un ambiente interactivo donde los asistentes pudieron acceder a conferencias, paneles y sesiones prácticas con especialistas como Engel Fonseca, experto en transformación digital, neurociencia aplicada a los negocios y estrategias Moonshot., Juan Francisco Flores, Vicepresidente de Movistar Empresas en Ecuador y Carlos Maya, Gerente de Negocio Digital en Movistar Empresas.

Las ponencias abordaron desde la necesidad de fortalecer la Ciberseguridad Corporativa hasta cómo la Inteligencia Artificial puede optimizar procesos y mejorar la experiencia del cliente. También se presentaron casos de éxito que demostraron el impacto de la transformación digital en la eficiencia y rentabilidad de las organizaciones.

Movistar Empresas, el socio estratégico

Con esta iniciativa, Movistar Empresas reafirma su compromiso de ser el aliado ideal para empresas y negocios de todos los tamaños. Su propuesta combina conectividad de alta calidad con soluciones digitales adaptadas a las necesidades de cada sector, impulsando así la innovación, la productividad y la competitividad en el mercado ecuatoriano.

“El Digital Forum 2025 no solo fue un espacio para conocer tendencias, sino para entender cómo aplicarlas de manera práctica. Nuestra misión es acompañar a las empresas en cada paso de su transformación digital”, destacó Flores durante su intervención.

Un hito que marca el inicio

El éxito de esta primera edición abre el camino para futuras entregas del Digital Forum en Ecuador. La próxima entrega será en Quito, en el mes de septiembre, consolidando así al evento como un punto de encuentro imprescindible para quienes buscan aprovechar la tecnología como motor de crecimiento.

