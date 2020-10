Lo difícil que es conocer a los candidatos

Más allá del nombre, de la edad, del estado civil, de la lista de títulos universitarios, de la obra social realizada, de su carrera en el sector público y/o privado, etc., etc., etc. para conocer a fondo a aquellas personas que buscan dirigir al país con sus decisiones se requiere más que esos datos.

Sin desmerecer el sacrificio y entrega en su ámbito laboral, ni las horas de estudio y desvelos para obtener sus títulos universitarios, también es importante para un voto informado conocer de aquellos candidatos, por ejemplo, cuánto han pagado de impuesto a la renta en los últimos años, qué bienes tienen ahora para conocer con cuántos dejarán el sector público en caso de ganar y más. Algunos de estos datos son requeridos por las organizaciones políticas al momento de seleccionar a sus aspirantes a una dignidad de elección popular; y otros, no.

Pascual del Cioppo, presidente nacional del Partido Social Cristiano, comentó a EXPRESO que se realizó una revisión de requisitos de todos los candidatos de su tienda que participarán en las elecciones de febrero próximo, no solo los impuestos “porque eso es un tema particular”, sino también si tienen deudas con el Estado y procesos judiciales abiertos. “Estar al día en los impuestos, sí; pero el parámetro de impuesto es muy particular. Hay personas que no pagan sus impuestos y son candidatos porque no alcanzan el nivel de contribución porque tienen ingresos menores a 12.000 dólares al año. Otros han pagado sus impuestos... ya está en la conciencia de cada persona haber pagado los impuestos que corresponden. No podemos estar investigando si se pagó o no correctamente el impuesto por cada candidato. Eso no nos corresponde”.

Dentro de los requisitos exigidos dentro de la lista 6 no está, por ejemplo, una declaración de bienes. Esa, como dicta la ley, deberán entregarla los candidatos ganadores a la Contraloría General del Estado antes de posesionarse. La dirigencia, precisa del Cioppo, “no es pesquisa” como para extender hasta ese límite el ejercicio de conocer más a fondo a quienes presentan como sus representantes y futuras autoridades para la elección popular.

En Pachakutik creen en la palabra, pero firmada. Cecilia Velasque, subcoordinadora nacional de la organización política, relató que para ser aspirante a una dignidad popular por la lista 18 deben cumplir varios requisitos, entre ellos firmar una carta compromiso para el cumplimiento del régimen orgánico que establece no tener pendiente deudas con el Estado. No se revisa el pago de impuesto a la renta o si tiene deudas con el fisco. “Eso no revisamos. Como le digo, hacemos firmar un documento donde ellos testifiquen sobre ellos. Si es que llegan a violentar lo firmado, se toman las medidas respectivas”, comenta la dirigente, quien especifica que esta carta básicamente es un certificado en el que los aspirantes aseguran que cumplen con todos los requisitos que demanda el Régimen Orgánico de Pachakutik así como la Ley Electoral.

Y no solo eso. Deben adherirse a los cuatro mandamientos del movimiento: No mentir, no robar, no ser ocioso y no ser desleal. Si se llega a transgredir el documento hay consecuencias. “Son sanciones a nivel ético, más que la vida jurídica. Es lo ético lo que predomina”.

Acceder a más información de los candidatos o algún funcionario público no es fácil. Alguna es de libre acceso y otra no lo es. Organizaciones de la sociedad civil que trabajan en proyectos que requieren datos de los candidatos y funcionarios públicos en época electoral para acercarlos a través de plataformas virtuales al votante aún suelen tener dificultades para llegar a más información. Marcelo Espinel, director de proyectos de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, comenta que recabar estos datos disponibles en portales públicos se ha vuelto relativamente sencillo. La organización, con el paso del tiempo, ha elaborado manuales que les permite a sus colaboradores acceder a los sistemas públicos que, a su criterio, no son para nada amigables al usuario. “Es difícil encontrar la información. No es que un individuo va a encontrar buenas visualizaciones de datos o buenos buscadores para que se facilite la obtención de estos. Con el paso del tiempo adquieres ciertas destrezas, pero eso limita el control social”.

EXPRESO fue directo a la fuente. Solicitó información que no es de libre acceso sobre candidatos a la Presidencia, Vicepresidencia y cabezas de lista nacional a la Asamblea para formar de ellos un perfil económico con el único objetivo de brindar a nuestros lectores y futuros votantes datos adicionales y de complicado acceso que les permita conocer más de sus aspirantes. Los pedidos de información fueron enviados vía correo electrónico entre el jueves 1, viernes 2, sábado 3 y domingo 4 de octubre pasados a los máximos dirigentes, asesores, personas encargadas del área de Comunicación de los aspirantes o de la organización política, o correos institucionales, a excepción de los aspirantes de Unión Ecuatoriana por su complejidad para contactar a su líder Washington Pesántez. En este caso, el pedido de información fue enviado al WhatsApp de Pesántez el pasado miércoles.

La realidad sobre lo complicado para acceder a información de los candidatos está reflejada en el gráfico que acompaña este reportaje. Pocos candidatos respondieron al pedido de este Diario.

Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, cree que todo aquel dato que sirva para transparentar la información para que la población escoja de manera adecuada a sus representantes es válido. “Sobre todo en momentos en que hay algunas candidaturas que tuvieron grilletes, otros que tienen juicios. Este ejercicio de búsqueda de la información se vuelve importante en el marco de la rigurosidad, que sea oficial y que permita obtener perfiles más certeros de los candidatos”.