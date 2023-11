Diego Matovelle: "En este acuerdo no hay letras pequeñas"

Diego Matovelle, el segundo vocal del Consejo Administrativo Legislativo, atendió a EXPRESO en una breve entrevista telefónica, antes de ser posesionado como asambleísta y de que se conformaran comisiones legislativas.

¿Cuál es el plan para construir el “nuevo Ecuador”?

Daremos prioridad a lo que el pueblo necesita, y esto es seguridad y empleo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Dándole gobernabilidad y siendo parte del proyecto nacional, que nos compete como legisladores. Esto es unir a los asambleístas que deseen ser partícipes de este proyecto, sin pedir y otorgar nada a cambio, ojo.

¿A quién o quiénes favorecerán las letras pequeñas de este acuerdo entre bancadas?

Esto es un tema completamente cívico, no se ha condicionado a nadie ni existen letras chiquitas en dicho acuerdo, esto simplemente es un tema cívico, en el cual los asambleístas que son representantes de la ciudadanía ecuatoriana, tienen un voto y ese voto marca una diferencia al momento de tomar una decisión.

¿Qué garantías hay de que ADN no se convierta en carta a favor del correísmo?

La mejor garantía es que tenemos un líder nacional que ha demostrado tener el liderazgo suficiente para poder encaminar y tener la ruta clara hacia dónde tenemos que llevar al país. No vamos a dar ni amnistías ni vamos a dar ningún tipo de presión o persecución a ninguna autoridad.

El nuevo gabinete ministerial carece de experiencia en la función pública, ¿esto es desventaja para gobernar?

Son personas que tienen la fortaleza para poder canalizar las acciones en cada uno de los ministerios. Tienen la fuerza, la energía y las ganas de sacar adelante el país con acciones efectivas. Porque si hablamos de experiencia en la política ecuatoriana, hablaríamos de que no tienen experiencia en corrupción.

Y es justamente lo que nosotros vamos a combatir. Insisto, el gabinete ministerial está conformado por personas que cuentan con los perfiles idóneo, no podríamos hablar de que no tienen experiencia o que es una improvisación. Más bien son perfiles que no están contaminados de corrupción.

