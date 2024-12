Diego Borja acusa a Noboa de persecución tras suspensión de pagos de Petroecuador

El candidato a la vicepresidencia por la Revolución Ciudadana (RC), Diego Borja, está convencido de que Daniel Noboa está detrás de la suspensión de pagos a la Downhole Tools, contratista de Petroecuador.

Acciones legales contra gerente subrogante de Petroecuador

El candidato correísta realizó una rueda de prensa este viernes 20 de diciembre de 2024 para anunciar que demandará a Leydi Jiménez, gerente subrogante de Petroecuador. “Tendrá que respondernos porque la vamos a demandar por violación de contrato, por caducidad unilateral del contrato, por mentirle al país. ¡Está usando las instituciones!”.

Aunque Borja ha querido apartarse de Downhole Tools, una firma dedicada a la perforación y reacondicionamiento de pozos petroleros, que presta servicios a Petroecuador desde 2021, también ha reconocido que mantiene relaciones comerciales con un tercero desde hace tres años.

“Aquí está usando la institución empresarial Petroecuador, que es de todos los ecuatorianos”, denunció Borja, quien también señaló que el Servicio de Rentas Internas (SRI) y su director, Damián Larco, están siendo instrumentalizados por el presidente.

“No he visto un comunicado del Nuevo Ecuador donde diga que está preocupado por la falta de pago de los impuestos de la empresa Noboa”, dijo y les recomendó a los funcionarios de Petroecuador, SRI y de la Superintendencia de Compañías tener cuidado y a trabajar por la generación de empleo y la seguridad jurídica. “Aquí sabemos que existen, como dice mi buen amigo, Aquiles Álvarez, chihuahuas del poder, usted no se convierta en uno de ellos, deje que otros ladren chiquito. Usted está a la altura de un país no para servirle a quien, desde el gobierno, quiere utilizar las instituciones para su beneficio”, advirtió Borja.

La estatal Petroecuador justificó la medida

La estatal justificó esta acción alegando un posible conflicto de intereses, al señalar que la empresa tiene vínculos directos con Borja, a través de la compañía Gestión & Construcciones Gesticon S.A., con la que mantiene un contrato desde 2021.

Petroecuador informó en la tarde del jueves 19 de diciembre que suspendió los pagos a la compañía Servicios Downhole Tools Cia. Ltda, por unos vínculos con Borja. Estos vínculos estarían relacionados con el Encargo Fiduciario Downhole y el Fideicomiso de Administración de Flujos de Downhole que no estarían registrados en el contrato ni inscritos en la Superintendencia de Compañías, indicó la estatal de petróleos. De acuerdo con la estatal, entre 2022 y 2024 se transfirieron más de 8,42 millones de dólares a Downhole Tools por servicios asociados a taladros de perforación petrolera y reacondicionamiento de pozos.

