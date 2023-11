Diario EXPRESO defiende su deber de informar a los ciudadanos

En la Unidad Judicial Civil de Guayaquil se desarrolló el 31 de octubre de 2023 la audiencia preliminar por la demanda planteada por Xavier Jordan Mendoza en contra de Gráficos Nacionales S.A. (Granasa), editora de Diario EXPRESO, por un supuesto daño moral.

En la diligencia, que se desarrolló en modalidad telemática, se expusieron las posturas de ambas partes, las mismas que previamente ya fueron presentadas, por escrito, al juez que lleva esta causa que inició en noviembre de 2022 y en la que el demandante pide una reparación de cinco millones de dólares, entre otras cosas.

Guillermo Lasso viaja a Washington por foro del BID y una cumbre de líderes Leer más

En este proceso, EXPRESO ha tomado como base de su defensa el respeto al derecho constitucional, a la libertad de expresión y el derecho que tienen los ciudadanos a ser informados, en forma oportuna, sobre hechos de innegable relevancia pública que podrían afectarlos directamente.

(Le invitamos a leer: Lasso deberá ofrecer disculpas públicas a exgobernadora que separó del cargo)

El reclamo de Jordan, que dice vivir en Miami, Estados Unidos, pero no clarifica con exactitud su lugar de domicilio, lo que vulnera derechos de la defensa, es que tras la publicación de una fotografía, a mediados de 2022, en la que aparece en una piscina junto a otras personas, entre ellas el exasambleísta Ronny Aleaga, empezaron a difundirse varias notas que lo ubicarían en situaciones y actividades cuestionables, algo que él niega.

Para empezar, alega que esa imagen, que originalmente fue puesta en las redes sociales por el entonces legislador y presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, Fernando Villavicencio (+), se difundió sin su autorización, algo que el abogado de EXPRESO, Roberto Carmigniani, considera que era innecesario, porque es de interés público, algo sobre lo que ya se ha pronunciado la Corte Constitucional (CC).

Ministro Esteban Bernal: “El correísmo nos hubiera agarrado como saco de boxeo” Leer más

Específicamente, son seis las notas informativas que Jordan asegura que han puesto en tela de duda su buen nombre y honorabilidad, ocasionando no solo un daño hacia su persona, sino también desesperación en sus familiares, según se puede leer en la demanda.

Según Jordán, no existe en su contra investigación alguna por hechos relacionados con casos de narcotráfico y tampoco sentencias por delitos de asociación ilícita o delincuencia organizada. Aunque, reconoce que la Fiscalía lo investiga por este último delito por la venta de medicamentos con un posible sobreprecio al Instituto Ecuatorianos de Seguridad Social (IESS) en plena pandemia, algo que causó revuelo a nivel nacional e internacional.

(También, le puede interesar: La nueva Asamblea Nacional instalará la primera sesión el 20 de noviembre)

Justamente, porque el proceso sí existe, el otro abogado de Granasa, Eduardo Carmigniani, dice que, de entrada, la demanda debe ser rechazada. Hay un llamamiento a juicio por esta investigación, además de una orden de prisión preventiva en contra de Jordan, que no ha cumplido por estar fuera del país, es decir, se encuentra prófugo. Entonces, que no haya sentencia no es sino por la condición de prófugo de Jordán, agregó.

Pese a aquello, el demandante sostiene que “no existe interés público en conocer hechos falsos o descontextualizados que llegan a confundir a la población”. Pero lo cierto es que en la investigación que la Fiscalía sigue en su contra habría estado en juego dinero público, lo que lo hace relevante para el conocimiento de los lectores.

Apagones pueden generar pérdidas de $2,6 millones al sector comercial de Quito Leer más

Por eso, el procurador de este Diario niega que la información no debiera difundirse, como pretende Jordan, así como la fotografía publicada por Villavicencio en la que, además, aparece el entonces asambleísta por la Revolución Ciudadana (RC), Aleaga.

(Puede encontrar: MIES activa la Mesa Nacional que beneficiará a 120 mil personas)

EXPRESO sostiene que ha ejercido un periodismo responsable, por lo que, al juez de la causa, se le presentó un cuadro detallado en el que se muestra cada publicación cuestionada por el demandante y las fuentes que sirvieron como respaldo.

En la audiencia del 31 de octubre hubo un llamado del juez a que las partes concilien, a lo que Jordan se negó, porque considera que la ofensa que dice haber recibido su familia es imperdonable. En tanto que EXPRESO mantiene su firme postura de seguir publicando información relevante para los ciudadanos, sin dejarse amedrentar por este tipo de demandas.

Daniel Noboa delimita las funciones de Abad en América Latina y África Leer más

Granasa considera no solo que el demandante no tiene derecho a ninguna indemnización, pero en todo caso absurdo cinco millones de dólares recuerda que el juez fijarla midiendo la gravedad del daño que se habría causado que, en este caso, de haberlo, sería mínimo.

El 13 de noviembre próximo, habrá una nueva audiencia en la que se hará la práctica de las pruebas, la defensa de este Diario interrogará al demandante, se abrirá un espacio para los alegatos orales y el juez de lo Civil deberá emitir una sentencia.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!