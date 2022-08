La inconformidad y amenazas marcan los 48 días del diálogo Leer más

Este miércoles 31 de agosto se prevé la instalación de dos mesas técnicas más del diálogo entre el gobierno y la dirigencia indígena. Se tratan de la mesa de Derechos Colectivos y Seguridad, Justicia y Derechos. En esta última la dirigencia indígena tiene entre sus propuestas que se traten los casos de las personas que están siendo procesadas en el marco de las protestas de junio pasado.

“Si fuera el caso debemos tratar el tema de los judicializados. Existen alrededor de 200 personas judicializadas, entre ellas del movimiento indígena. Y también que no exista esa persecución a los lideres indígenas”, manifestó Samuel Lema, dirigente de la Feine.

Los procesos judiciales son llevados por la Función Judicial, la misma que no participa en el diálogo. No obstante, por esa razón “se hará la cordial invitación” para se integren al diálogo.

Al inicio de las instalaciones de las mesas técnicas, el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, ya había adelantado que dicha propuesta no es negociable. “De nuestra parte dejamos claro que las instituciones de la administración de justicia tienen la potestad de actuar con la absoluta autonomía”, manifestó en su momento.

En la mesa también se propondrá abordar también la aplicación de la justicia indígena, porque a decir de la asesora de la dirigencia indígena Mariana Yumbay, “existen compañeros que han sido criminalizados por hacer uso de ese derecho” de las organizaciones indígenas.

No obstante, la instalación de las mesas aún no se realiza, porque a decir de la dirigencia indígena el dialogo no está teniendo resultados y está tarde definirán si se instala o no.

“Si bien hoy se instala la sexta y séptima mesa, las cinco mesas (anteriores) no se ha concluido. Es enorme preocupación que no se ha avanzado en el tratamiento y en los resultados de las otras mesas. En el tema de combustibles se sigue dando a la larga. En el tema de alivio financiero, si bien es cierto, hay una resolución, pero en la práctica no pasa nada...” dijo Leonidas Iza, presidente del a Conaie.

Este hecho provocó la reacción del ministro de Gobierno (s), Homero Castanier, en su intervención respondiera a Iza y provoque abucheos por parte de la dirigencia indígena que se encontraba en el salón. “Esa narrativa, Leonidas, de que las mesas no están dando resultados realmente no es la adecuada... yo considerado que decir a mitad del partido, pasado 45 días, no me gusta como están las cosas me levanto y me voy, no es lo responsable”, dijo Castanier.

Previo a que se instale o no esta dos mesas del diálogo, el Relator de las Naciones Unidas para Asuntos de Pueblos y Nacionalidades Indígenas, Francisco Calí, ofreció una conferencia ante las autoridades de Gobierno y dirigencia indígena sobre la situación y derechos de los pueblos.