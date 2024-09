El diálogo de izquierda deja un electorado huérfano para 2025

El anuncio de un gran acuerdo de izquierdas en el Ecuador no se concretó y con ello la boleta electoral no solo que presenta 16 precandidatos, sino que refleja las dificultades de los movimientos de este espectro de la política en conformar un frente unido. Aunque en el pasado hubo intentos de unidad para impulsar a un solo candidato de izquierda, el desempeño electoral no fue beneficioso, salvo cuando Rafael Correa llegó al poder en el 2006. Ahora, algunos de esos partidos que apoyaron al expresidente y que luego fueron perseguidos han preferido postular por su cuenta.

¿Qué significa que los movimientos de izquierda no lograran un acuerdo y quién es el principal perdedor de esto? Para el analista y docente Giuseppe Cabrera, la falta de cohesión entre izquierdas “perjudica sus intereses de poder vencer a Daniel Noboa”, y asegura que en los últimos años la derecha ha logrado hacer más alianzas. En el 2025, Cabrera cree que la derecha se unirá en la segunda vuelta, por ejemplo. Por su parte, la politóloga y docente Sofía Cordero advierte que aquel fallido acuerdo debe leerse con cuidado y considera que fue un error que los movimientos de izquierda permitieran al correísmo articular esa alianza: “Creo que le afecta mucho a la izquierda con los principios o los valores de una izquierda que no se considera mafiosa, que no se considera corrupta, que no se considera todo lo que el correísmo representa, el haber plantado el acuerdo con el correísmo en el centro”, explica.

Según el sondeo más reciente de Comunicaliza, las cuatro primeras posiciones, que concentran alrededor del 60% de la intención de votos, aparece en segundo lugar Luisa González (32%) por la Revolución Ciudadana y en cuarto Leonidas Iza (2,6%) por Pachakutik. Aunque podría pensarse que la candidatura de Iza pudiera influir en la votación de González, los analistas consultados por EXPRESO coinciden en que el mejor momento de Pachakutik sucedió en el 2021, cuando Yaku Pérez alcanzó el tercer lugar y el bloque de legisladores se convirtió en una bancada importante en la Asamblea Nacional.

Para Cordero, “el protagonismo de Yaku Pérez se pudo ver en el horizonte electoral como una alternativa desde la izquierda”, pero ahora, indica la politóloga, el electorado de izquierda quedó “huérfano”, porque la candidatura de Iza es “la materialización del final de esa posibilidad de una izquierda diferente”.

Cabrera considera que el acuerdo entre el correísmo y Pachakutik habría significado la posibilidad de “cerrar brechas” de la Revolución Ciudadana en la Sierra centro. No obstante, indica que una alianza así era poco probable por quienes están a la cabeza de las organizaciones políticas: “Esos 10 años dejaron heridas abiertas muy profundas y mientras no hay una renovación de liderazgos, es difícil pensar en que se va a poder dar una alianza”, explica.

Cordero cuestiona que las “élites políticas de los partidos de izquierda ya no le tienen asco sentarse con quien fue su victimario” y asegura que el correísmo no logra legitimar cualquier ideología porque en el “momento que representas a la mafia” juegan otros intereses.

Alianzas. El mejor momento electoral para una alianza de izquierda fue en el 2006, cuando apoyaron a Rafael Correa, quien accedió al balotaje y ganó.

El correísmo pierde la capacidad de legitimar una ideología. Toda ideología tiene principios, el momento en que representas a la mafia, juegan los intereses del narco... Sofía Ponce, politóloga y docente

El gran problema es Rafael Correa, la Revolución Ciudadana, pero especialmente son los líderes. Mientras no haya una renovación de liderazgos, es difícil la alianza. Guiseppe Cabrera, analista y docente

