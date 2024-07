Devolución del IVA 2024: ¿Cuáles son los errores comunes y cómo proceder?

La devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) puede convertirse en ‘un dolor de cabeza’ cuando, en el proceso para obtener el monto, el sistema del Servicio de Rentas Internas (SRI), canal a través del cual se hace la solicitud, arroja errores en el trámite.

Según el SRI, por tratarse de facturación electrónica, el sistema no suele presentar errores. No obstante, EXPRESO conversó con Lenín Mora, experto en tributación, quien indica que, si bien no se da en todos los casos, sí hay errores habituales en el proceso.

¿Cuáles son los principales errores y cómo solucionarlos?

Mora indica que el error más frecuente se debe a la falta de uso de la cuenta bancaria. “Hay usuarios que realizan todo el proceso de devolución, pero el SRI no les devuelve el dinero porque la cuenta bancaria que han registrado no se los permite. Esto pasa porque esa cuenta que han registrado la dejan de usar por varios meses, y los bancos, ante la falta de uso, la deshabilitan. Por lo tanto, el SRI no tiene dónde hacer el depósito”.

Cuando esto ocurre, los usuarios, a través de la plataforma del SRI, deben hacer un cambio de cuenta bancaria. Esta se habilitará en unos 15 días hábiles, tiempo que demorará la entidad tributaria para hacer el depósito.

Otro de los errores frecuentes es cuando, en la solicitud de devolución, los usuarios solicitan un monto que sobrepasa el límite establecido por el SRI. En el caso de los adultos mayores y personas con discapacidad, el monto máximo a recibir por devolución de IVA es de $138. Es decir, si las personas, por ejemplo, solicitan como devolución $140 o más, el sistema les arrojará un error que les obligará a ‘cuadrar’ la cantidad para completar el proceso. “Algo importante en este punto es saber que, en el caso de las personas con discapacidad, el monto máximo depende del grado de discapacidad”, indica el experto.

El IVA es un impuesto que se aplica a la mayoría de las transacciones comerciales y es pagado por el consumidor final. canva

Nuevo reglamento a la Ley de Turismo

Según el nuevo Reglamento a la Ley de Turismo, el SRI hará que la devolución del IVA a los grupos vulnerables se haga de manera automática en el momento de la compra de los productos, únicamente a través de establecimientos autorizados. En la actualidad, ya existe una lista de sitios donde se puede hacer este proceso. Es decir, ir al supermercado, comprar los productos y, al momento de pagar, los cajeros no cobrarán el IVA de los productos. Esto es solo para adultos mayores y personas con discapacidad.

Fallos del sistema electrónico

Pero, ¿qué pasa si el sistema electrónico falla y este proceso automático no se puede realizar? El SRI responde a EXPRESO que, en esos casos, los usuarios deberán ingresar, más tarde, la solicitud de devolución en la plataforma.

El contador consultado, además, detalla que en la actualidad existen tres vías para solicitar la devolución del IVA.

Una, es de la forma automática en los establecimientos que ya están autorizados y que son para los grupos vulnerables. (Estos sitios son Supermercados Santa María; supermercados de la Corporación Favorita, como Supermaxi, Megamaxi, Akí, Gran Akí, Juguetón; en las farmacias Cruz Azul y Pharmacys; y La Bodega). La otra vía es ingresar la solicitud por el sistema. Un proceso para el que se requiere de la clave del SRI y que se puede realizar de manera personal. Aquí es donde se presentan la mayoría de errores. Y la tercera vía es llevando las facturas hasta el SRI, donde un asistente le ayudará en el proceso. “Estas facturas deben corresponder hasta el año 2022, porque para el proceso con facturas de compras actuales no se puede. Y esas facturas de 2022 están vigentes, porque las solicitudes por devoluciones se pueden hacer de hasta 5 años atrás”, concluye Mora.

