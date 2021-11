Padres de familia de los diversos planteles educativos primarios y secundarios de Nobol acudieron ayer desde muy temprano hasta las instalaciones de la unidad educativa Narcisa de Jesús para que sus hijos sean vacunados contra el virus de la COVID-19.

Los ánimos empezaron a caldearse cuando, a viva voz, protestaron en los exteriores del mencionado plantel, tras afirmar algunos de ellos que habían llegado al punto desde el martes pasado sin éxito de obtener la inoculación.

Madres de familia de los recintos Los Kioscos y Río Perdido soportaron la espera y el calor sin ocultar su inconformidad a lo que calificaron como falta de organización.

Visita En el sitio hubo una inspección de miembros del Consejo de Participación Ciudadana de Nobol.

En el lugar, observó el equipo de este Diario, solo se permite el ingreso a los menores al área de vacunación, que está ubicada dentro de la unidad educativa. “No sabemos si le colocan o no las vacunas, porque nuestros hijos entran solos”, se quejó Rosa Cervantes, de la comuna Petrillo.

Cecibel Plúas Rodríguez, del recinto Bijagual, expuso que lo que se pide a las autoridades del Ministerio de Salud es una mejor atención.

Cómo puede ser posible que en este lugar haya niños que desde el martes están aquí con sus padres y no los han vacunado. Esto está mal coordinado, hemos pasado hambre y sed, todo por la salud de nuestros hijos, que no pueden venir solos, pero nosotros no merecemos este trato Cecibel Plúas, madre de familia.

Al analizar ese escenario en el exterior de la unidad educativa y con el silencio de las autoridades del Ministerio de Salud, Eslán Guaranda, concejal del cantón, enfatizó a este medio que presuntamente hay una descoordinación en este proceso.

“No solo es aquí. Por las redes sociales me enteré de lo que está pasando en esta unidad, y por eso he acudido a tomar testimonios. A mí me gusta que las cosas sean ordenadas y trasparentes y es lamentable que las familias deban pasar por esta situación”, señaló.

Personal encargado de la inoculación a los menores ha dado a conocer, de acuerdo a lo expuesto por el edil y bajo reserva, que este proceso se extenderá hasta el viernes. Está previsto que alumnos de todos los colegios y escuelas del cantón asistan a recibir su dosis.

Sobre esta situación Diario EXPRESO intentó acceder a una entrevista con la jefa del distrito de Salud de Daule, que comprende también el cantón Nobol, pero una vocera manifestó, que estaba en una reunión y no se podía pronunciar.

Otro personal del ministerio que no quiso ser mencionado con su nombre ha explicado que todo está supuestamente bajo control y que los inconvenientes presentados han sido responsabilidad de los “mismos padres de familia, porque no asistieron a recibir la dosis el día en que fueron agendados para la misma”, aseguraron.

En el sitio, los padres temen que por la aglomeración que existe y que crece a medida de que llegan más representantes, haya riesgo de contagio entre los menores.