¿Han considerado irse de Ecuador?, pregunta un usuario de Twitter e inicia un debate en la red social sobre “qué es mejor”; si iniciar de cero en el extranjero o quedarse en el país a la espera de que la delincuencia merme o que las oportunidades de empleo resurjan de ese escondite donde las personas dicen no encontrarlas.

En ese debate participó Lucía, de 27 años, quien detalló que migrar a los Estados Unidos en busca de un empleo u oferta académica pasó de ser una opción a una “decisión de supervivencia”. Asegura que ante la inseguridad que percibe y las pocas oportunidades de trabajo que ha tenido, decidió migrar junto a su familia “en busca de días mejores”.

“A veces sintonizo las noticias y me deprime ver cómo en Ecuador la seguridad, la Justicia y el empleo se han convertido en una utopía. Me deprime. El país se cae a pedazos y yo no quiero quedarme a ver qué pasa. Me voy con mis papás”, dice Lucía.

Esta ruta que ha decidido escoger Lucía y su familia es el plan de aquellos que, desde ya, arreglan y tramitan documentos para solicitar un visado americano o schengen. Algunos lo hacen por la vía regular y sin ayuda de nadie. Otros, recurren a las asesorías que ofrecen ciertas agencias de viajes, con el objetivo de no cometer ningún error a la hora de llenar los formularios.

93.247 migrantes ecuatorianos fueron detenidos en la frontera de México y Estados Unidos.



“Este año se incrementó notablemente la solicitud de asesorías para realizar trámites consulares, tanto que el sistema de citas de los consulados colapsa a los pocos minutos de abrirse espacios, en especial para México y España”, detalla Viviana Peñafiel, gerente de ventas y asesora en la agencia de viajes Tour Travel.

Peñafiel señala que entre los usuarios que visitan la agencia en busca de estas asesorías, están los que quieren viajar por turismo y los que planean quedarse como ilegales, pero “somos claros al referirles a los usuarios que no podemos garantizar que el Consulado les adjudique una visa, porque los únicos que deciden quién cumple con el perfil para ingresar como turistas a estos países es el Consulado”.

Para William Murillo, director ejecutivo del programa 1800migrantes.com, las personas que ingresan a un país con visa de turista y se quedan como ilegales, empiezan mal. Al igual que las personas que arriesgan su vida y pagan entre 15 y 20 mil dólares para cruzar la frontera.

Para que esta problemática social no aumente, dice Murillo, director de la organización que ofrece asistencia legal a migrantes, “lo ideal sería que el Estado brinde todas las oportunidades, pero eso no pasa. Ecuador tiene desde hace muchos años este programa que dice: Dile No a la Migración Riesgosa. Ok. Nosotros estamos de acuerdo, pero qué ofrece el Estado para que los ecuatorianos no se vayan”.

La idea de irse como turista y no volver o aplicar a un programa de estudio y radicarse en otro país, se replica en la familia de Fiorella y Carla, estudiantes universitarias. El motivo es el mismo: la ola de delincuencia y violencia.

El país se está cayendo a pedazos y yo no quiero quedarme a ver qué pasa. Me voy. Lucía, ciudadana.

“Mis planes de vida han cambiado. Yo tenía previsto terminar mi carrera y trabajar en lo que me gusta, ayudar a mi familia, crecer y formar la mía. Ahora, yo no quiero que mis futuros hijos crezcan en un país donde no hay ley ni orden, donde te matan porque sí, por accidente y porque no”, cuenta con desespero Fiorella, de 25 años, quien asegura que aplicará a un intercambio para terminar su carrera en el extranjero.

Asimismo Carla, quien tramita desde finales de 2021 una visa de trabajo para irse, junto a su esposo y su hijo, al extranjero. “Yo no quiero esto para mi familia. La delincuencia está terrible y las ventas del negocio familiar han bajado. Por eso mi esposo y yo lo hemos decidido. En cuanto nos salgan los papeles nos vamos”.

La necesidad de migrar a otros países en busca de días mejores desata procesos y negocios irregulares. Como el que realizan los denominados coyoteros, quienes por un pago de 7 a 20 mil dólares ofrecen a los indocumentados cruzar la frontera de forma fraudulenta. Muestra de ello, las cifras de la Dirección de Protección a Ecuatorianos en el Exterior, que desde 2021 a la fecha, ha registrado a más de 93 mil ecuatorianos en la frontera de Estados Unidos.

A este delito se suma la falsificación de documentos, servicio que ofertan falsas agencias de viajes con el que garantizan a los usuarios que el Consulado les adjudicará la visa de turistas.

“Es un secreto a voces que existen agencias que prestan sus servicios para maquillar cuentas bancarias a fin de que el solicitante pueda obtener más fácilmente la visa, pero esto no es confiable ni lícito”, cuenta Peñafiel, quien asegura que estos trámites fraudulentos solo crea un historial negativo del solicitante.