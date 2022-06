Guillermo Lasso responde a los suscriptores de EXPRESO

El presidente de la República, Guillermo Lasso, mantuvo una reunión con el equipo editorialista de EXPRESO, el espacio se prestó para que además respondiera algunas interrogantes planteadas por los suscriptores que, entre otros puntos, pusieron sobre la mesa temas como la seguridad, economía y el gabinete ministerial.

Estas fueron las tres preguntas que respondió el mandatario:

Julio Navas Pazmiño: ¿Cuántos asesinatos más espera para reaccionar y defender la vida de los ecuatorianos?“

Tengo la misma angustia y preocupación del suscriptor. Comprendo su ansiedad y el temor que se siente en toda la población. Las decisiones que hemos tomado estadísticamente demuestran que hay una contención. Que no sigan subiendo un promedio de más o menos 11 muertes violentas al día, la mayoría en Guayaquil. Hemos logrado contener. Sé que no es suficiente. No es la respuesta que quisiera dar, pero es la realidad. Estamos tomando decisiones y no puedo entrar en detalles sobre planes de seguridad”.

Raúl Noboa: ¿No cree que es posible que haya un boicot para perjudicar a su Gobierno? ¿Por qué no toma la decisión de cambiarlos? Existen muchas falencias en varios ministerios y hay correístas en posiciones de mando.“

No veo un boicot desde la burocracia, sino desde el triunvirato de la conspiración. Desde el primer día que soy presidente operó y probablemente no dejará de hacerlo hasta que me vaya. Tengo que hacer todo lo que he hecho para evitar que se lleven la Fiscalía, la Contraloría y más. Creo que Camilo Ponce, Sixto Durán Ballén y León Febres-Cordero (LFC) se indignarían viendo quién es el aliado del Partido Social Cristiano (PSC) ahora”.

Lupita Amaya Jacho: ¿Cree usted que el excedente que ingresa al país por la venta del petróleo debe guardarse en las reservas del Estado?“

La política del Gobierno no es ahorrar dinero y tenerlo guardado, sino invertirlo para solucionar los problemas en cuanto a deficiencia del servicio público. Mucha gente cree que porque el petróleo ha subido, la reserva monetaria ha subido, el Gobierno tiene una política de ahorrar dinero y no comprar medicinas. No es así. La reserva monetaria internacional no es de propiedad del Gobierno, sino de todos los ecuatorianos que depositan su dinero en el sistema financiero, de los municipios, prefecturas, del IESS. La reserva es de $ 8.200 millones de esos 700 millones le pertenecen al Gobierno”.