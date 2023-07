Doña Ciro Valencia, mamá del excandidato a asambleísta Rider Sánchez Valencia, pide cada cierto tiempo que la lleven junto al féretro donde reposan los restos de su hijo, asesinado la noche del pasado domingo 16 de julio en La Unión, parroquia rural del cantón Quinindé.

Y cada vez que se acerca al cuerpo sin vida de su querido “Riky”, como le decía, llora y grita tratando de encontrar respuestas a un sinnúmero de preguntas que rondan su cabeza ¿Por qué me lo mataron estos infelices si él era un hombre bueno, era un ángel, un caballero? ¿Por qué lo mataron con tanta violencia si él no era una persona violenta? ¿Por qué me dejaste, mi amor, mi cariño?

Esas son algunas de las preguntas que se hace la mujer. “Hasta muerto eres hermoso, mi amor”, le dijo incluso la mañana del martes 18 de julio, con su mejilla posada sobre el vidrio que cubre el ataúd.

Los políticos, 'blanco' de la inseguridad en Esmeraldas Leer más

“Ya no más violencia por Dios, no saben lo que me han quitado, él no merecía morir así”, se lamentó profundamente dolida

La última vez que doña Ciro vio a 'su amado Rider', fue antes de irse a cumplir con una serie de actividades y reuniones políticas. “Mamita, te amo, cuídate mucho”, recuerda que le dijo antes de irse a cumplir el candidato esmeraldeño.

Esa fue una suerte de despedida de Sánchez, ya que su madre nunca más volvió a verlo con vida. “Mami, ustedes son mi orgullo”, le decía Sánchez siempre en referencia al amor y cariño que sentía por su madre, sus hermanos, su esposa e hijos.

“Era un excelente padre, muy apegado a su familia, una persona muy querida, le gustaba ayudar siempre a los demás. Quinindé y la provincia de Esmeraldas pierden a un gran líder”, aseguró Amado Sánchez Valencia, hermano de Rider y muy cercano a sus actividades políticas.

Al velatorio de Rider Sánchez asistió amigos, familiares y líderes políticos de Quinindé. Su sepelio se realizará el miércoles 19 de julio a las 10:00 en el cementerio general de Quinindé, según información proporcionada por sus familiares.

¿Asalto o posible secuestro?

Según el mayor Cristian Haro Campaña, jefe subrogante de la policía de Quinindé, la hipótesis del robo es la que más fuerza tiene hasta el momento dentro de las investigaciones que siguen las unidades especializadas. “Las investigaciones avanzan, pero se mantienen en reserva”, aseguró Haro a diario EXPRESO esta mañana.

Para avanzar con las indagaciones y poder identificar y dar con el paradero de los criminales, personal de la Dinased de Quito y Santo Domingo, se han unido a las labores investigativas y trabajan tanto en el cantón Quinindé como en la parroquia La Unión, recabando toda la información necesaria para esclarecer el caso.

Por su parte, el comandante de la Policía, Fausto Salinas, confirmó este martes que la hipótesis que manejan es que se trataría de un delito de asalto o posible secuestro.

Su hermano Amado Sánchez aseguró que como familia no quieren ligar el asesinato de Rider a temas políticos. “Estamos dejando todo en manos de la justicia para que sean ellos los que determinen si fue un robo, violencia común o sicariato. Eso sí, pedimos que se empoderen del caso para la muerte de Rider o quede en la impunidad, porque han destruido el corazón de una madre, han destruido a toda una familia y a todo Quinindé”, expuso el hermano de la víctima.

Esmeraldas: Policía no descarta el robo como causa del asesinato de Rider Sánchez Leer más

Sánchez se postulaba a la Asamblea Nacional por la alianza Actuemos, integrada por los partidos Avanza y SUMA, que también auspician la candidatura a la Presidencia de Otto Sonnenholzer, ex vicepresidente del país (2018-2020), durante el gobierno del exmandatario Lenín Moreno (2017-2021).