El mismo modus operandi. Atentados con explosivos, tiroteos, robos e intimidaciones a políticos de Esmeraldas en dignidades de candidatos y precandidatos para alcaldes, concejales y presidentes de gobiernos autónomos descentralizados (GAD) parroquiales son los episodios recurrentes que oscurece a la Provincia Verde. Muestra de ello es la actual muerte del candidato a asambleísta por la lista 8-23, Ríder Sánchez, quien después de mantener reuniones con tinte político y de trabajo en Quinindé fue víctima de un supuesto robo.

“Para mí se trató de un robo o de esa manera se presentaron estos ciudadanos. Nosotros, primero, nos negamos”, explica Ángel Torres, líder político de la parroquia La Unión y exalcalde de Quinindé que acompañaba al candidato.

Para Torres es un panorama más de los tantos que sufren los ciudadanos de a pie, “lo que pasa acá en mi país, en mi cantón, en mi parroquia... nosotros estamos pasando momentos difíciles de seguridad. Es lamentable lo que pasó anoche con Ríder”, manifiesta el líder político,

Sin embargo, Torres no cree que se trate de amenaza a su candidatura. También asegura que Sánchez no contaba con seguridad privada.

Asesinan a tiros a Ríder Sánchez, candidato a asambleísta por Esmeraldas Leer más

“Él solo estaba con amigas de la campaña política y me visitaron para mantener diálogos políticos. El CNE (Consejo Nacional Electoral) debería pronunciarse sobre esta situación”.

El líder se arriesga y menciona medidas que el nuevo presidente debería tomar en la provincia, “pedirle que cumplan con nosotros en temas de seguridad, también oportunidades de trabajo; de pronto por ese olvido pasan estas cosas”.

Quien va más allá es el experto en seguridad, Daniel Pontón. Para él estos casos se dividen en dos escenarios : “confrontación directa que busca amedrentar al Estado para evitar algún tipo de decisiones de los adversarios u otra es que estos atentados en elecciones sean una parte más de la lógica de las bandas delictivas”, explica.

Para el experto lo inmediato es fortalecer las unidades de investigaciones especial de la Policía “para darle mayor seguimiento a estos crímenes”.

Ante este espacio, cabe preguntar, ¿la Policía está equipada para tratar estos atentados?

Para el experto y el líder político es imposible que haya una respuesta o una compañía dotada. “Si a la Policía no se le suma armas, tecnologías o recursos para mejorar capacidades, no, no va a pasar nada”, cuestiona Pontón.

Y no son los únicos casos que reporta Esmeraldas. El primero fue el de Miguel Ruiz, precandidato a la Alcaldía y víctima de disparos cuando salía de un mitin en El Gatazo, en Esmeraldas. Ruiz estaba acompañado de seguridad privada quienes lograron controlar el ataque.

Otro de los casos apuntó al actual gobernador de Esmeraldas, Frickson Erazo, quien en candidatura vivió la explosión de un inmueble y atentados con disparo.

En ese entonces, Erazo enfatizó en una entrevista a un medio digital que “Pese a los índices de violencia que vive mi ciudad y provincia, estamos seguros de que esto (el atentado) tiene que ver con un tema de violencia política. Sin embargo, mi candidatura sigue firme (...) Solo busco atender a mi pueblo”.

Panorama Para el experto, el atentado a Líder González es una muestra más de los peligros que corren los candidatos en campaña

El episodio volvió a tomar fuerza. Un segundo atentado recibió Erazo en el mismo inmueble y con el mismo implemento. Familiares del actual gobernador pidió a las autoridades investigar el hecho. Sin embargo, estos antecedentes no calmaron la inseguridad que ‘perseguía’ a políticos y a la población.

Un hombre fue asesinado a tiros cerca a un cementerio, en La Libertad Leer más

Ante los hechos que protagoniza Esmeraldas, EXPRESO intentó conversar con líderes políticos, pero notificaron que por ser un tema delicado no iban a dar declaraciones.

POLÍTICOS EXPUESTOS AL CRIMEN

Los casos no son aislados. En las elecciones del 5 de febrero de 2023, los candidatos a alcaldes y prefectos vivieron el escenario más violento del país. Desde el registro de candidaturas en agosto de 2022, se contabilizaron 12 atentados contra candidatos a Alcaldías y Prefecturas.

Algunos asesinados y otros agredidos con armas de fuego, apuñalados, explosiones en vehículos, viviendas y en otros casos asesinatos a familiares. En varios de ellos, el atentado se repitió y otros quedaron en la impunidad.