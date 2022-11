Los derechos humanos, en el debate de la inseguridad

Una posición inesperada. La reciente ola de violencia en las calles y el nuevo episodio de crisis en el sistema de rehabilitación social del país motivó al Gobierno a extremar su postura acerca de los derechos humanos y provocó un debate sobre si su aplicación debe distinguir entre reos y los “ciudadanos de bien”.

Una diferencia que confronta los criterios de los activistas por los derechos fundamentales, quienes señalan que la criminalidad merece otro tratamiento. Estas voces cuentan a EXPRESO sus posturas y brindan respuestas a la inquietud sobre los derechos humanos de quién deberían prevalecer.

Postura La Secretaría de Derechos Humanos señaló que el Estado está en la obligación de velar por los derechos de las personas privadas de la libertad.

Para el expresidente y coronel del Ejército (sp) Lucio Gutiérrez Borbúa, si bien es cierto que los derechos humanos son para todos, en situaciones como la que vive el país “es obvio que debemos priorizar la protección de la gente de bien”.

Esto, según el exmandatario, no implica agredir a los privados de libertad, sino “dejar de ser laxos y permisivos con el crimen organizado”. Además, Gutiérrez señala que el mundo está azotado por el crimen organizado y que si los derechos humanos “ya no están cumpliendo su rol de brindar paz, hay que revisarlos” porque “ya no deberían ser universales”.

Hay que evolucionar. El mundo cambia y si bien es cierto que los derechos humanos fueron concebidos como universales, el crimen organizado provoca que si hay que repensarlos, se lo haga para que los delincuentes piensen antes de asesinar. Lucio Gutiérrez, expresidente de la República

Asimismo, el exministro de Defensa Fernando Donoso Morán indica que aunque los derechos humanos son para todos, los reos “no tienen la libertad para hacer lo que sea y están siendo sancionados por haber cometido delitos. No se puede pensar que tengan los mismos derechos que el resto”.

Por otro lado, la jurista Miriam Estrada, asesora de la dirección ejecutiva del Comité contra el Terrorismo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, señala que “es absurdo” intentar dividir o priorizar los derechos humanos. “Esto (la postura del Gobierno) muestra una posición de falta de conocimiento y de cultura profunda y total”, continúa e indica que es algo que no merece el más mínimo debate.

Si al aplicar la fuerza el Estado recibe una respuesta con armas de fuego, se debe contestar con más fuerza. No se puede, jamás, permitir que el Estado se doblegue ante delincuentes. No se trata de derechos humanos, se trata de retomar el control. Fernando Donoso, exministro de Defensa

En esa misma línea, el director ejecutivo del Comité Permanente de Derechos Humanos, Billy Navarrete, explica que “no existe esa dicotomía” que ha planteado el Gobierno y que, a diferencia de las declaraciones que dio el comandante de la Policía Nacional de la Zona 8, Víctor Zárate, los activistas por los derechos humanos sí se han preocupado del bienestar de los uniformados y sus condiciones de trabajo.

Navarrete además explica que el mantenimiento de la paz es un objetivo que ambas instituciones, la de derechos humanos y la fuerza pública, tienen en común. “No hay una distancia en ello”, sostiene.

Es simplemente absurdo e indica una falta de conocimiento y cultura espantosa. Su nombre lo dice: los derechos son humanos. No hay derechos humanos para los policías, para las víctimas, para los perros o para los gatos. Son para todos. Miriam Estrada, jurista y asesora en Derechos Humanos

Asimismo, sobre el poder que tienen los reos dentro de los centros carcelarios, considera que “las autoridades deben hacer cumplir la ley dentro de las cárceles, ese es el punto medio” que debe considerar el mandatario.