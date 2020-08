Las denuncias de corrupción hacen que pidan que Fiscalización sea reestructurada

Los legisladores del BADI mencionados en la conversación de Daniel Mendoza rinden ahora versión Leer más

Una deuda que no tiene visos de solución. La fiscalización en la Asamblea, en este tiempo de pandemia, también se ha paralizado. Varias solicitudes de juicio político se encuentran detenidas en el despacho del presidente de la Legislatura, César Litardo, y a lo que se suman los cuestionamientos a la Comisión de Fiscalización por las vinculaciones que se han hecho, por casos de corrupción, a algunos de sus miembros, por lo que se ha solicitado su reestructuración.

Es por eso, que desde hace tres semanas, se mantiene como uno de los puntos del orden del día la reestructuración de dicha comisión, presentada por el legislador Fernando Flores (CREO), que en su intervención criticó el accionar de la mesa, y a la que sumó que dos de los miembros del organismo, Eliseo Azuero (vicepresidente) y Daniel Mendoza (vocal), son investigados por delincuencia organizada, así como otras denuncias de corrupción, los carnés de discapacidad, que salpican a otros vocales, por lo que no puede seguir funcionado y debe ser reestructurada.

No es posible que quienes estén a cargo de fiscalizar estén inmersos en corrupción.

Fernando Flores

En el planteamiento, que se espera se pueda tratar este jueves, Flores propone que en la nueva integración estén dos asambleístas de Alianza País y Aliados; dos del Partido Social Cristiano; dos de CREO; dos de la Revolución Ciudadana; un asambleísta Bloque de Acción Democrática Independiente (BADI); uno de la Bancada de Integración Nacional (BIN); y uno de independientes.

Pero las críticas a la falta de fiscalización también recaen en Litardo. “Es indiscutible que la conducción de la Asamblea es mediocre, que me parece que no es por ignorancia sino más bien por intereses, que lo único que muestra es un falso espíritu de cuerpo. Esperemos que esto no sea un sentimiento de complicidad de encubrimiento, que no se entiende”, afirmó la legisladora Mae Montaño (independiente).

Es indiscutible que la conducción de la Asamblea Nacional es mediocre, y que no avanza.

Están pendientes los procesos políticos en contra de los ministros de Finanzas, Richard Martínez, y de Gobierno, María Paula Romo; así como el tratamiento del informe de la Comisión Multipartidista en contra de Daniel Mendoza, acusado por Fiscalía del delito de delincuencia organizada en la construcción del hospital de Pedernales, al igual, no hay fecha para la conformación del organismo que investigará al legislador Eliseo Azuero (BADI), involucrado en la indagación que sigue la justicia en contra de Mendoza.