Denuncian supuesto fraude por ausencia de un delegado del CNE a primarias del partido de Noboa

El partido Adelante Ecuatoriano Adelante (AEA) presentó una nueva denuncia pública de lo que consideran un fraude electoral, ante la reiterada ausencia de un delegado a las primarias que se desarrollarían esta tarde, en la sede de la organización ubicada en Guayaquil.

Sylka Sánchez, vocera de AEA, denunció que mediante un escrito la subrogante de las organizaciones políticas del Consejo Nacional Electoral (CNE), Gabriela Ortiz, les informó que no se atenderá la solicitud de veeduría de esa organización política para este sábado 22 de agosto.

“Hoy tenían que enviarlo y no lo han enviado por orden de Gabriela Ortiz”, recalcó Sánchez, al denunciar “este fraude electoral que pretenden hacer” lo que considera una vergüenza nacional, por cuanto conocen que otras cuatro organizaciones políticas que fueron observadas por la Contraloría sí le permitieron que tengan una veeduría. “El contralor envió al Consejo Nacional Electoral su informe de auditoría, demostrando que evidencia inconsistencias e irregularidades en los sistemas y procesos informáticos del CNE y a estas cuatro organizaciones políticas le mandan delegado y a mi no me lo mandan (...)”, dijo la vocera.

Sánchez mencionó que la respuesta que les dio Ortiz, del por qué no enviaban delegado, se fundamentó en que el AEA no había presentado ninguna apelación a la resolución que tomó el CNE de cancelar el partido, por lo que estaba ejecutoriada esa sentencia.

Sin embargo, la vocera recordó la resolución del Tribunal de lo Contencioso Electoral (TCE), que declaró la nulidad del CNE, lo que permitió continuar con vida jurídica al partido lista 7, dirigido por el empresario Álvaro Noboa.

“El juez dispuso como medida de reparación integral que envíen inmediatamente los delegados para que se puedan realizar las primarias de nuestro partido, además dejó claro el Reglamento de cancelación y extinción de partidos políticos que tiene un mínimo de 90 días antes de la cancelación de cualquier organización política en este país”, puntualizó Sánchez.

La vocera pidió a la fiscal general, Diana Salazar, que inicie una investigación de oficio en contra de la titular del CNE y de otros funcionarios por no acatar una medida de reparación que les otorga el Contencioso Electoral. “Está evidenciando que el Consejo Nacional Electoral está secuestrado por la partidocracia (...) No nos vamos a rendir, sabemos claramente que en este país han estado acostumbrados a que hayan dueños (...) por eso están poniendo obstáculos para la presentación de nuestro partido y líder máximo Álvaro Noboa, en estas elecciones”, y quien declinó su candidatura presidencial el pasado viernes.