Bodycam CTE: ¿Cómo denunciar a un agente que no lo usa?

El martes 10 de diciembre de 2024, se introdujo un nuevo reglamento para los agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE). Ahora es obligatorio que todos los agentes lleven cámaras de video en sus uniformes, también llamadas bodycams. Pero, ¿qué sucede si un agente no lo trae puesto e intenta citar a un usuario?

¿Por qué la CTE suspendió sus operativos? Su director responde Leer más

Se puede denunciar

EXPRESO conversó con el coronel Martín Saquicela, director de asesoría legal de la CTE, y detalló que cualquier ciudadano puede reportar si un agente no usa bodycam.

El reporte puede realizarse vía correo electrónico: dirigido a atencionciudadana@cte.gob.ec. También receptan las quejas en sus redes sociales. Así mismo, la denuncia puede hacerse llamando al 911, mencionando el nombre del agente que no cumple con el uso de sus dispositivos. El portal web de la CTE también ofrece más trámites en línea.

''Cualquier ciudadano puede reportar que el agente no está usando -y portando- Bodycam. Es una obligación del agente usarlos. Aprovecho para mencionar que hay agentes que no dan su nombre o no lo tienen bordado en su uniforme. Esto también es reportable y le pedimos a la ciudadanía que nos colabore con ello'', manifestó el coronel Saquicela.

Desde la CTE se aclaró que si un agente de tránsito no enciende su bodycam, esto se considera una falta grave de acuerdo con el Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público (Coescop), y como resultado, el agente puede ser sancionado con el 8% de su salario.

En caso de reincidencia, los efectos son aún más severos. Como reportó EXPRESO anteriormente, esto podría llevar a la destitución del agente. Para que se llegue a este punto, el agente en cuestión debe haber sido previamente sancionado por una falta grave y haber reincidido en la misma falta.

¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!