Demandas millonarias: regresa la estrategia para atemorizar a los periodistas

La usaron una vez y ahora la resucitan. Ha vuelto a escena la misma estrategia que el prófugo de la justicia ecuatoriana Xavier Jordán aplicó para intentar atemorizar a medios de comunicación y periodistas, a través de millonarias demandas judiciales. Esta vez, la protagonista es Bibian Hermita Hernández Velasteguí, procesada por presunto lavado de activos en el caso Amistad. Hernández ha interpuesto demandas contra la periodista de EXPRESO Sara Ortiz y contra los columnistas y colaboradores Roberto Aguilar y Martín Pallares, exigiendo millonarias indemnizaciones económicas.

¿La razón? En el caso de Ortiz, la acusa de calumnia por una publicación realizada el 26 de enero de 2025, titulada “Ecuador, el cielo de los ‘abogánsters’”. Amparada por su abogado, Alfonso Zambrano Pasquel, Hernández exige una compensación de medio millón de dólares ($500.000), pena de prisión y disculpas públicas. En paralelo, ha demandado a Aguilar y Pallares por “daño moral”, motivada por un episodio del pódcast ‘Politizados’ titulado “Cae la ‘Doctora’, lobista del correísmo”. Por este caso, solicita una indemnización de 3 millones de dólares, más costas judiciales, lo que suma 3,2 millones.

Pero esto no es nuevo. Jordán lo hizo primero. El prófugo presentó demandas contra dos periodistas y seis medios, entre ellos EXPRESO, reclamando cifras exorbitantes. ¿Buscaba el dinero? No. Lo que realmente pretendía era silenciar voces, torcer manos, someter conciencias, amedrentar a quienes informan. Buscaba convertir los tribunales en herramientas de censura. Un medio de prensa de circulación nacional decidió transar con Jordán. En cambio, EXPRESO luchó en los tribunales. Jordán abandonó y la libertad de expresión ganó.

Esa misma fórmula es la que intenta replicar hoy Hernández. La intención es clara: doblar a este Diario, sentar un precedente oscuro y peligroso contra el periodismo libre. Quieren imponer un modelo de silencio, en el que informar sea castigado y denunciar se pague con miedo.

Fiel a su tradición de más de medio siglo, EXPRESO defiende y respalda sin ambigüedades la labor de sus periodistas. La credibilidad se construye y se protege con hechos. Este Diario ratifica su obligación de siempre buscar a todas las partes involucradas en cada publicación. Y como parte de esa práctica editorial inquebrantable, ha brindado el espacio necesario a los involucrados para que puedan exponer sus puntos de vista. En el caso de Aguilar y Pallares, ambos optaron por responder en un solo texto. La libertad de expresión no se transa. Se ejerce. Se defiende. Se honra.

La respuesta de Ortiz a la demanda de Hernández: "Quiere que no hablemos de su caso"

Con esta denuncia, es muy claro que la intención de Bibian Hernández y su abogado, Alfonso Zambrano Pasquel, es lograr que no se hable de su caso: una investigación por lavado de activos, cuyo monto, según la Fiscalía, superaría los 18 millones de dólares.

Yo no trabajo para escribir exclusivamente sobre el caso de la señora Hernández. Como periodista, tengo la obligación de informar sobre todos los casos que son de interés público. He escrito sobre los Papeles de Panamá, Odebrecht, Sobornos, Sinohydro, casos COVID, Las Torres, Pampa, Metástasis, Purga, Plaga, Ligados y sobre el caso Amistad, que es el de mi denunciante.

Mi trabajo en el caso Amistad no difiere de lo que he hecho en otros procesos: informo sobre lo que ocurre en las audiencias, lo que la Fiscalía va recopilando en el expediente y lo que las personas procesadas manifiestan. ¿Entonces, a qué obedece esta demanda?

Para mí, está claro: buscan amedrentar a los periodistas y lograr el silencio. Porque, si no se presta suficiente atención a este proceso, la ciudadanía no se enteraría de la lentitud con la que ha avanzado ni de las tácticas que ahí se utilizan.

Buscan amedrentar a los periodistas y lograr el silencio. Porque, si no se presta suficiente atención a este proceso, la ciudadanía no se enteraría de la lentitud... Sara Ortiz periodista

Por ejemplo, el 21 de marzo de 2024, en una publicación en la red X, la Fiscalía calificó la actuación de los abogados como “intentos dilatorios”, pues para ese entonces ya se habían registrado seis intentos fallidos de instalar la audiencia de formulación de cargos.

En la denuncia, Bibian Hernández afirma que he utilizado la frase “sombra de lavado” para referirme a su caso, y que maliciosamente le he dictado una sentencia mediática. La realidad es que la palabra ‘sombra’ sugiere falta de claridad, de luz; una situación sobre la que existen sospechas y todavía se debe esclarecer. Y esa es justamente la situación de la señora Hernández. Ella ha sido procesada, y su audiencia preparatoria de juicio aún no concluye con un auto de sobreseimiento o un llamamiento a juicio.

Quien tiene en sus manos esta decisión es Jairo García, juez de la Unidad Anticorrupción, quien actualmente es investigado en el caso Fachada por presunta asociación ilícita, a través de presuntas acciones legales y dilaciones para beneficiar al cabecilla de Comandos de la Frontera. Estos hechos son de interés público, pero justamente sobre ellos buscan imponer mi silencio. Yo creo firmemente que el límite de todo periodista está en el Código Penal, pero aquí no hay calumnia: no lo es informar que una persona está siendo procesada por lavado de activos y que hay audiencias que no se realizan.

Los hechos son que en el caso Amistad hubo 12 convocatorias de audiencias que se intentaron realizar, en el año 2024, el 23 de febrero de 2024, el 26 de febrero de 2024, el 4 de marzo, el 7 de marzo, el 11 de marzo, el 15 de marzo, el 19 de agosto; y en el año 2025, el 9 de enero, el 21 de enero, el 11 de febrero, el 17 de marzo, el 7 de abril por varios motivos como el nombramiento de nuevos abogados, ingreso de recursos y calamidades de salud.

Pallares y Aguilar sobre la demanda de Hernández: “Lo que dijimos se sustenta en Metástasis”

Bibian Hermita Hernández y su abogado Alfonso Zambrano Pasquel quieren que entreguemos tres millones de dólares. Nos han puesto una demanda civil porque, según ellos, en un episodio de nuestro pódcast (el correspondiente al 1 de febrero de 2024) dañamos la honra de Bibian Hermita y mancillamos el “prestigio personal y profesional” de esta abogada “con una distinguida cartera de clientes (según reza la demanda), incluyendo destacadas personalidades del ámbito corporativo ecuatoriano”.

Prestigio, sin embargo, de muy reciente data como para costar tan caro, ya que su título profesional, según los documentos por ella entregados y que constan en el expediente, fue registrado recién en 2021, cuando tenía ya 50 años. “Toda la aflicción que ello le ha provocado”, escribe el abogado de la demandante, “no tienen otra fuente causal que las ignominiosas y falsas afirmaciones proferidas por Aguilar y Pallares en el pódcast de marras” (sic).

Lo que no dicen Bibian Hermita Hernández y su abogado es que todas las afirmaciones vertidas por nosotros en ese pódcast se sustentaban en los célebres chats del caso Metástasis, que aparecieron una vez que la Fiscalía desencriptó las conversaciones que el narcotraficante Leandro Norero sostenía con amigos, socios y allegados. Ahí aparece Bibian Hermita Hernández en varias ocasiones, citada por el narcotraficante y sus contactos, ya sea como abogada o como operadora en el sistema judicial.

Bibian Hermita está ofendida y pretende recuperar su honra cobrándonos tres millones que no tenemos. Roberto Aguilar y Martín Pallares columnistas

Sin embargo, de los chats del caso Metástasis, no dicen ni media palabra Hernández y Zambrano Pasquel. Cualquier persona que, sin conocer el contexto, leyera su demanda, podría perfectamente comerse el cuento que trata de vender el abogado: que nosotros nos inventamos todo lo que dijimos. Y lo que dijimos, en su parte sustantiva, lo publicó también casi la totalidad de la prensa seria e independiente del país.

El portal Primicias, por ejemplo, en una nota del 12 de febrero de 2024, escribió que los “chats del caso Metástasis siguen revelando las conexiones que el narcotraficante Leandro Norero logró tejer con políticos y personas influyentes. Entre ellos, aparece el nombre de Bibian Hernández, una abogada cercana al expresidente Rafael Correa”. O el portal La Fuente, que el 22 de marzo de ese mismo año publicó una nota titulada “Las amistades de Bibian completan el rompecabezas de la corrupción”.

Bibian Hermita, sin embargo, está ofendida con nosotros y pretende recuperar su honra cobrándonos tres millones que no tenemos. No tolera que hayamos dicho de ella que tenía “amistades impresentables” y era “operadora judicial en la sombra”. Pero eso es precisamente lo que se desprende de los chats de Metástasis y Purga. Nada de lo que dijimos en nuestro pódcast se aleja de los contenidos de expedientes judiciales oficialmente publicados.

Claro que los políticos, los mafiosos y sus operadores, jueces y abogados envueltos en esas investigaciones judiciales no quieren que el público las conozca. Nótese que los hechos que dizque causaron tanta aflicción en la no desde hace mucho tiempo doctora Hernández, ocurrieron 14 meses antes de la presentación de su demanda, lo cual pone en evidencia la clara intención de presionar a los jueces y amedrentar a los periodistas ad portas de la audiencia de su juicio penal. Mucho ha de doler que le saquen los cueros al sol a uno. Sobre todo cuando se lo hace con ironía y humor, como en el caso de nuestro episodio “Cae la ‘doctora’, lobista del correísmo”.

Hernández a Ortiz, Aguilar y Pallares: "En ningún caso se me pidió un comentario”

Me ha causado profundo asombro el tratamiento que los periodistas mencionados le han dado a mi persona en las publicaciones tituladas “Ecuador, el cielo de los ‘abogánsters’” (26 de enero de 2025) y “Cae la Doctora lobista del correísmo” (1 de febrero de 2024). En ninguno de estos casos se me solicitó una versión o comentario previo, lo cual constituye una omisión grave de un principio básico del periodismo: la contrastación de fuentes y la solicitud de versión de la parte involucrada (...).

Sobre la primera publicación, el reportaje construye una narrativa en torno a profesionales del Derecho presuntamente vinculados al crimen organizado. Sin embargo, en medio de esta exposición, y sin ningún vínculo contextual ni causal con el desarrollo del texto, se inserta mi fotografía junto a la referencia a un proceso judicial en curso, que no cuenta con sentencia ejecutoriada. En el marco de dicho proceso, mi defensa y yo hemos presentado ante las autoridades los descargos correspondientes, que acreditan la inexistencia de cualquier tipo de delito.

Reitero mi disposición a dialogar con los medios que actúan con responsabilidad. Así ha ocurrido en múltiples ocasiones con periodistas... Bibian Hernández abogada e investigada en el caso Amistad

Más allá de lo infundado del contenido, esta forma de presentar la noticia afecta gravemente mi honra y vulnera el principio de presunción de inocencia. En consecuencia, me he visto obligada a presentar una querella por calumnia, (...) dado que la nota sugiere de forma dolosa un vínculo mío con grupos delincuenciales.

Esta es una acusación de alto impacto simbólico y mediático en un país donde el crimen organizado causa estragos a diario y erosiona la institucionalidad, causando un daño irreparable a miles de ecuatorianos, y frente a la cual no puedo guardar silencio. Cabe mencionar que, de establecerse una indemnización en el marco de este proceso, la misma será donada a la Junta de Beneficencia de Guayaquil, específicamente al Hospital de Niños Roberto Gilbert Elizalde.

En cuanto al segundo contenido titulado “Cae la Doctora lobista del correísmo”, los señalamientos realizados por sus conductores también adolecen de rigurosidad periodística. No se solicitó mi versión ni se contrastaron los datos. Se me atribuye una supuesta participación en redes de influencia judicial, sin que exista investigación o sentencia alguna al respecto.

La alusión al personaje “la Doctora”, mencionado en conversaciones de otro proceso del cual no formo parte, carece de cualquier peritaje o prueba que respalde tal identificación. Más aún, se emiten afirmaciones insinuantes con sesgos de género, aludiendo a pagos por “nocturnidad”, lo cual no solo es falso, sino inequívocamente ofensivo. Por esta razón, (...) he propuesto una demanda por daño moral, cuya eventual reparación será destinada a la Sociedad de Lucha Contra el Cáncer (Solca).

Es importante señalar que tanto la querella como la demanda no están dirigidas contra Diario EXPRESO como persona jurídica, sino contra prácticas individuales que ponen en entredicho la ética periodística (...).

