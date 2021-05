Delfín Quishpe pide disculpas a Guillermo Lasso por incidente en la campaña electoral

El alcalde de Guamote, Delfín Quishpe, pidió disculpas al presidente electo, Guillermo Lasso. A través de una carta, se disculpa por el incidente que protagonizó durante los días de la campaña electoral por la segunda vuelta en el que se lo observó, en videos y fotos viralizadas en redes sociales, recibiendo con piedra en mano a la comitiva del entonces candidato presidencial que visitaba el cantón de la provincia de Chimborazo.

Pido disculpas públicas al presidente electo Guillermo Lasso porque es hora que todos los ecuatorianos engradezcamos la democracia y reconstruyamos la Patria Delfín Quishpe, alcalde de Guamote.

En la carta, el primer edil califica como un "mal entendido" al incidente entre los seguidores del presidente electo y los suyos. Las fotos y videos viralizados en redes sociales se pudo observar al propio Quishpe encabezando una protesta en contra de la llegada de Lasso al cantón. Incluso las fotos se los observa sosteniendo una piedra en su mano.

De las piedras a las palmaditas. El alcalde de #Guamote Delfín Quishpe, quien en la campaña de segunda vuelta impidió hasta con piedras que Guillermo Lasso ingrese a su cantón, le pide ahora disculpas al presidente electo y lo invita cordialmente a que los visite. #Chimborazo pic.twitter.com/tNBbNwIra7 — LaHistoria (@lahistoriaec) May 11, 2021

El alcalde aprovecha para extender una invitación al presidente electo a que visite el cantón chimboracense "y puedan constatar el avance y desarrollo de mi cantón en cuanto a varias obras y trabajo en todos los sectores".

Aún no hay una respuesta oficial de Lasso a esta invitación, sin embargo en una reciente reunión con la Asociación de Municipalidades del Ecuador, el presidente electo dijo no tener ningún resentimiento en contra del alcalde de Guamote. Aseguró estar dispuesto a visitar el cantón. "Miren lo que es la vida, ganamos de largo en Guamote, de largo, pero no tenemos ningún resentimiento con el alcalde Quishpe. Por ahí vi que cogió unas piedras, pero no importa vamos a ir a Guamote y trabajar con Delfín Quishpe. Vamos a ver quién canta mejor…", dijo Lasso en alusión a la profesión de cantante del alcalde lo que arrancó algunas risas y aplausos de los presentes en el evento.