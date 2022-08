El 7 de agosto de 2022, la Defensoría del Pueblo convocó a "mesa de diálogo" entre entidades del Estado ecuatoriano y las asociaciones de personas con enfermedades catastróficas. Según la misiva de la institución de Derechos Humanos, el objetivo es avanzar hacia una "solución emergente" al desabastecimiento de los medicamentos necesarios para el tratamiento de estas dolencias.

"Los pacientes con enfermedades catastróficas, raras o huérfanas enfrentan una grave problemática por el desabastecimiento de los fármacos que requieren (...)", señala la carta de la Defensoría y recordó que las asociaciones de personas con estas enfermedades "se han visto obligados a acudir a instancias jurisdiccionales a fin de acceder a sus tratamientos". Además, recordó que más de 70 niños con cáncer han fallecido "por falta de atención oportuna y medicación elemental".

Por ello, el defensor del Pueblo (e), César Córdova, convocó al ministro de Salud, José Ruales; al ministro de Finanzas, Pablo Arosemena; al presidente del directorio del Seguro Social, Alfredo Ortega; y al presidente de Solca, José Ramón Jouvín, a las "mesas de diálogo" para solucionar la problemática del desabastecimiento. Según señala la carta, la primera reunión será el 15 de agosto de 2022, en el edificio de la Defensoría del Pueblo de Guayaquil, ubicado en la av. 9 de Octubre (219) y Pedro Carbo.

"Los nudos críticos inician desde el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop)", dijo a EXPRESO el presidente de la Asociación de Padres de Niños y Adolescentes con Cáncer, Rafael Palacios. También indicó que "no hay voluntad del Estado para arreglar esto" y que "se sigue diciendo cualquier cosa".

Sobre las mesas de diálogo, Palacios destacó la importancia que el ministro de Finanzas, Pablo Arosemena, esté convocado ya que es "otro nudo crítico", ya que los directores de los hospitales no toman decisiones que involucren dinero por el monitoreo de la Contraloría General del Estado. "No es que no hayan soluciones, no las quieren encontrar", hizo hincapié Palacios sobre el accionar del Gobierno ante el desabastecimiento de medicinas para las personas con enfermedades catastróficas.

El 15 de abril de 2022, la jueza Lissette Reyes tramitó y concedió una acción de protección a favor de las personas con enfermedades raras, huérfanas y catastróficas que exigía la entrega de sus medicamentos por parte del Seguro Social y el Ministerio de Salud. Según ha mencionado el defensor Córdova en declaraciones recientes, en las mesas de diálogo también se abordará el incumplimiento de esta sentencia.