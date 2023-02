En agosto del 2019, a diez días de viajar a las islas Galápagos para darle educación ambiental a menores de 12 años, la bióloga Janice Márquez de la Plata (28 años) fue diagnosticada con cáncer cerebral. Al recordarlo, la ahora presidenta de SOA Ecuador, una organización de jóvenes protectores del océano, exclama: “¡Tuve que ponerle una pausa a mi vida, fue totalmente inesperado!”.

La ambientalista, tras una operación de 18 horas, permaneció cinco días en la unidad de cuidados intensivos (UCI). Durante su recuperación se percató del gran apoyo, compañía y aprecio de sus amigos y conocidos de la lucha oceánica. “Hicieron un tremendo bingo, consiguieron donaciones y me regalaron cosas; quedé impresionada. Desde que soy voluntaria me he ganado el cariño de muchas personas”, dice.

Su amor por la protección del océano comenzó cuando, a los 21 años, buceó en una clase de biología marina para descubrir la vida en el mar. Un año después cofundó un club de buceo investigativo en la Escuela Politécnica del Litoral (Espol) para que más jóvenes se unan a la lucha por defender el océano.

A veces nos enfocamos en la tierra, pero el océano también merece que lo defendamos. Janice Márquez de la Plata, activista ambiental

Su enfermedad no fue impedimento, más bien la motivó a continuar con mayor fuerza su batalla por defender lo que ama. En medio de la recuperación de la operación, descubrió por las redes sociales que varios países tenían el respaldo de la organización internacional Alianza Oceánica Sostenible (SOA, por sus siglas en inglés). Ecuador no contaba con esa alianza y ella lo hizo posible. Se contactó con el líder regional de Perú, y desde ese entonces, su perfil fue apto para conformar y liderar SOA Ecuador, la “Organización de jóvenes líderes dando soluciones a problemas oceánicos”.

“Los primeros chicos que me escribieron fueron de Manabí y Quito. Estábamos en diferentes provincias, pero aún así se unieron en 2020. Todo fue a través de internet, cada uno se encargó de hacer jornadas de limpieza en su punto. Nos conocimos en el 2022”, dice Janice.

El calentamiento amenaza a los seres marinos que hacen sus caparazones con carbonato cálcico Leer más

Hoy, el equipo de Ecuador cuenta con varios subcapítulos: Manabí, Guayas, Santa Elena y Galápagos. Cada provincia cuenta con diez o quince voluntarios que brindan educación oceánica en su región, jornadas de limpieza y participación activa en peticiones o demandas a personas o empresas que perjudican el medio ambiente.

SOA Ecuador se unió a la petición de una moratoria a nivel mundial de 10 años para realizar estudios científicos que demuestren el daño que hacen las empresas que exploten los suelos marinos. “Esto va a aumentar el cambio climático. Al momento de hacer minería, las maquinarias extraerán, a través de las aguas residuales, bacterias del fondo marino que han estado ahí por siglos. Es probable que ocurran nuevas catástrofes como la pandemia de la COVID-19, ya que salen nuevos virus que desconocemos”, agrega.

Según la bióloga, la SOA abre muchas puertas a conferencias internacionales, donde hay un intercambio de ideas con líderes de todo el mundo. Además, han sido espacios de inspiración para quienes creen que están solos en la lucha ambiental, debido a que hay millones de personas que piensan en un cambio.

“(...) No sé cuánto más viva por ser una paciente oncológica en remisión de un tipo de cáncer cerebral (...). El activismo lo escogí como una ruta de vida”, dijo Janice en un video que publicó en Instagram en enero, una semana antes de la conferencia por el cambio climático de las Naciones Unidas que se desarrolló en Egipto. En ese escenario, ella presentó los emprendimientos ecológicos de Ecuador al mundo. Y mantendrá su lucha hasta su último día de vida.