La audiencia del caso Manduria coimas, una causa derivada de Odebrecht, se instaló en el Complejo Judicial Norte de Quito.
La audiencia del caso Manduria coimas, una causa derivada de Odebrecht, se instaló en el Complejo Judicial Norte de Quito.Foto: Archivo/ EXPRESO

Declaran nula la investigación contra empresario, procesado tras caso Odebrecht

La Fiscalía intentó llevar a juicio a Ricky Dávalos por el caso Maduria Coimas, una causa derivada del caso Odebrecht

Luego de ocho años de que la Fiscalía vinculó a Ricky Federico Dávalos Oviedo y a ocho personas más al caso Odebrecht, la tarde del 6 de septiembre del 2025, se instaló la audiencia preparatoria de juicio en contra del empresario en el Complejo Judicial Norte de Quito. Él era accionista e intermediario de una offshore panameña que, puestamente, fue usada para los pagos millonarios de sobornos de la empresa brasileña.

La Fiscalía General del Estado informó que la diligencia se instaló el sábado dentro del caso Manduria Coimas, una causa derivada de Odebrecht. 

Allí, estaba previsto presentar ante el juez las pruebas en contra Dávalos, investigado por el delito de lavado de activos. Su nombre lo mencionó el exdirector de Odebrecht, José Conceicao Santos, en la trama de pago de millonarias coimas para obtener el contrato de construcción de la hidroeléctrica Manduriacu.

Empresario Dávalos habría recibido casi 4 millones de dólares

Según el exdirectivo brasileño, el empresario ecuatoriano le habría ofrecido el contrato de Manduriacu, a cambio del pago de 6,6 millones de dólares. Sin embargo, la constructora le entregó 3,8 millones en el lapso de dos años, desde 2012 a 2014.

Dicho dinero habría sido registrado por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), a través de una alerta que "evidenciaría el ingreso de cerca de 4 millones de dólares injustificados al Sistema Financiero Nacional", señaló el Ministerio Público.

Aunque la Fiscalía presentó sus pruebas, luego de cinco horas de haberse instalado la diligencia, el juez de la causa declaró la nulidad desde el inicio de la investigación previa por la falta de notificación a Dávalos sobre la indagación en su contra. Con esta resolución no se permitirá que el empresario sea llamado a juicio.

Dávalos era uno de los nueve procesados en el caso Odebrecht, cuyas figuras se conocieron luego de la investigación en contra de Ricardo Rivera, tío del exvicepresidente Jorge Glas, quien fue enjuiciado y sentenciado por el delito de asociación ilícita para recibir coimas a cambio de contratos estatales durante el correísmo. 

