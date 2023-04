Martín Rivas Terranova, en la tarde del lunes 3 de abril, lucía sentado sobre un tronco de árbol; observaba con gran nostalgia un cuadro de foto familiar en su intento de calmar la desesperación de no tener dónde cobijarse él y sus tres hijos. Y es que lo ha perdido todo. Luego de que cayera, a la medianoche del lunes 3 de marzo, su vivienda de caña y madera de dos plantas en el recinto Palo Alto, de Daule, debido a un torrencial aguacero que estuvo acompañado de vientos huracanados y descargas eléctricas.

La fuerte tempestad además de destruir en su totalidad el domicilio del agricultor de 60 años, también voló los techos de viviendas de planta baja de construcción mixta, derribó árboles y destruyó el cableado del suministro eléctrico en los recintos Palo Alto, La Candela, Judipa, Las Playas y La T chiquita, por lo que hasta ayer, a las 14:30, técnicos de la Corporación de Electricidad (CNEL) continuaban los trabajos de reposición del servicio.

Mientras que en el sector 8 de la parroquia El Laurel los habitantes continuaban con temor, ya que las fuertes lluvias de las últimas horas hicieron caer una antena de telefonía celular que destruyó parte de tres viviendas y dejó el 20% de la población sin servicio eléctrico, “casi seis horas de fuerte aguacero con truenos y relámpagos soportó nuestra parroquia. La caída de la antena sacó corriendo a mis vecinos”, comentó José Paucar Guamán, habitante de la zona.

Personal de la Unidad de Gestión de Riegos y del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) hasta el cierre de esta edición continuaban en el recinto Palo Alto y otros sectores de Daule realizando la evaluación de los daños que está causando el fuerte invierno.

Mientras otro grupo de funcionarios cerca del mediodía, arribaron a Palo Alto, con colchones y almohadas, para los damnificados, “Nos han prometido raciones alimenticias y no han llegado todavía. No sabemos si nos van a ayudar o no, con mi vivienda caídas”, aseveró Martín.

Stalin Quiñonez, jefe de la Unidad de Gestión de Riesgo del Municipio de Daule, confirmó a EXPRESO que 7 familias que están integradas por aproximadamente 35 personas, son las afectadas en Palo Alto, “Una vivienda de caña y madera, fue total mente destruida por el fuerte viento. Los integrantes de esta familia, ya fueron albergados en la casa comunal del mencionado recinto”.