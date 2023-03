Los datos desconocidos sobre el asesinato de un militar en Esmeraldas

Buen provecho. Esas fueron las últimas palabras que alguien muy cercano le dijo al Cabo segundo Ronny Stalin Intriago Macías, un día antes de su asesinato en San Lorenzo, Esmeraldas. La tarde del sábado 4 de marzo pasado, le entró esa última llamada telefónica al militar de 36 años.

Habló solamente por un par de minutos con su pariente: “El mismo día antes de morir estaba preparando su alimento con unos compañeros y sólo ese día le dije buen provecho y no hablamos de otra cosa”, le dijo a EXPRESO una familiar a quien reservamos su identidad.

Se trataba de la misma persona con la que Intriago ya había conversado, entre otras, sobre las condiciones en las que, supuestamente, tenía que trabajar. Según denunció la mujer, el Cabo tuvo que comprar algunos elementos de protección para los patrullajes que realizaba.

“Ellos compran material para protegerse ellos mismos con dinero de su bolsillo, ellos se alumbran con la linterna del celular (…) compran chalecos reflectivos para que en los patrullajes en la oscuridad puedan divisarlos”, dijo.

Además de esta situación, a esta persona le resulta confusa la forma en la que fue asesinado el Cabo y pide que las investigaciones avancen rápidamente. “Él era una persona muy honesta, un excelente ser humano. Le gustaba dar la mano al necesitado, no le gustaban las irregularidades que muchos de sus altos mandos tenían y él se ponía a discutir de por qué hacen eso”, contó la mujer.

El Cabo Intriago tenía una esposa y un pequeño hijo. Cortesía familia

El enfrentamiento

Según informó el Comando Conjunto de las Fuerzas Militares, en el hecho “se produjo un cruce de fuego contra presuntos narcodelincuentes y miembros de una patrulla militar en las inmediaciones del cementerio general de San Lorenzo".

Esta región está bajo un estado de excepción, el tercero en menos de un año, debido a los altos índices de criminalidad en una zona en la que hace presencia la banda criminal Los Tiguerones. Y aunque no hay certeza de si este grupo está detrás del asesinato del Cabo, ya hay dos capturados que fueron presentados ante las autoridades judiciales competentes.

En efecto, la noche de este lunes 6 de enero, en la calle Eloy Alfaro, en San Lorenzo, fueron allanadas varias viviendas. En estas, además de los detenidos, encontraron tres armas de fabricación artesanal y un revólver.

No obstante, a la familiar de la víctima le parece “sospechoso” que solamente el Cabo haya caído muerto en medio de los enfrentamientos. De hecho, dice que no hay información sobre personas heridas, ni de uno ni de otro bando, además de Intriago.

De manera extraoficial, fuentes militares le dijeron a este Diario que, efectivamente, no hay datos sobre más personas heridas. Esto, pese a que moradores de Esmeraldas dijeron haber escuchado detonaciones por varios minutos. Además, que es responsabilidad del Estado dotar de todos los elementos de seguridad a los militares y que esto se cumple.

Traslado. Con honores fue despedido en el aeropuerto de Tachina el militar asesinado en San Lorenzo. CORTESÍA

Un héroe

Finalmente, EXPRESO pudo establecer que se investiga la forma en la que cayó herido el militar. Aunque los datos exactos sobre cómo fue el homicidio serán verificados como producto de los informes que cada miembro de la patrulla militar presente al respecto de la investigación del fallecimiento, hay una versión que llegó al círculo cercano del Cabo.

“Un amigo de él dijo que murió salvando a otro compañero porque su compañero se cayó, él corrió a cogerlo para ver si estaba herido y allí me lo disparan, esas balas no eran para él”, afirmó el pariente, quien agregó: “El señor que me contactó, que estaba con él, dice que de ver eso cogió a Ronny herido y también comenzó a disparar”.

El impacto de bala habría ingresado por una axila, aunque fotos demostrarían que fue directo al corazón. Sin embargo, esto hace parte de las investigaciones que apenas comienzan. Por ahora solo queda el vacío de su pérdida y se está a la espera de que la justicia esclarezca cuanto antes este crimen que enlutó a una familia, a las Fuerzas Militares y al país.

Intriago era oriundo del cantón La Libertad, en Santa Elena. Estaba casado y tenía un pequeño hijo. Su cuerpo llegó hasta este lugar la noche del lunes 6 de marzo, donde familiares y conocidos le dieron cristiana sepultura.