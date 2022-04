Contexto

El ministro de Vivienda, Darío Herrera, detalló a EXPRESO cómo concluyó el levantamiento de información en la denominada zona 0, y especificó cuáles fueron los parámetros que debían cumplir las personas damnificadas para la adquisición de una vivienda gratuita.

- ¿Cómo se retribuirá a las familias que perdieron por completo sus viviendas?

- Las 4 edificaciones que sucumbieron albergaban a 15 familias, la mayor parte arrendatarios. A ellos no se les puede dar una casa gratis porque no han perdido una. Esas personas estarían sujetas a otro tipo de ayuda, como el bono de interés social.

- ¿Y los propietarios de las viviendas colapsadas, a ellos se les devolverá o construirá una nueva?

- Los dueños de las viviendas no son elegibles para la compensación de una casa de interés social porque tienen otras propiedades y una situación económica diferente. No están en situación de vulnerabilidad. No podemos devolver una casa que prácticamente era un negocio. Aquí lo que hay que preguntar es por qué esas viviendas no estaban aseguradas.

- ¿Qué mide el Miduvi para calificar si una persona necesita o no una vivienda de interés social de emergencia?

- Se focaliza y prioriza la ayuda según el puntaje que tengan en la Unidad del Registro Social y con el cumplimiento de otras condiciones básicas. De acuerdo a esa calificación, se mide a las familias que necesitan una vivienda de interés social.

- ¿Cuánto se destinará por vivienda para reparar las afectaciones parciales?

- El reglamento indica que en situaciones de emergencia se pueden hacer reparaciones de hasta 7.500 dólares. En el caso de las que se perdieron en su totalidad, el monto es de 15 mil dólares. Aunque para los dueños de las 4 casas que se perdieron por completo esto no llena sus expectativas.

- ¿Cuántas familias han calificado para ser beneficiadas con una vivienda de interés social?

- Solo una familia calificó para la entrega de una vivienda gratuita. El resto de propietarios, luego de una reunión que tuve con ellos, solicitó un incentivo para la adquisición de una vivienda dentro de un plan habitacional nuevo.

- ¿Se compensará a las familias que han tenido que evacuar sus viviendas por los daños estructurales que ocasionó el socavón?

- Las familias que se mudaron a otros lugares por las afectaciones que sufrieron sus viviendas tendrán que esperar un poco más hasta que los trabajos de ingeniería culminen y se logre la reparación estructural que garantice que esa zona está fuera de peligro. No es obligación del Ministerio darle una vivienda a las 60 familias que han tenido que desalojar.

- ¿Qué se construirá en el terreno que fue donado por el Municipio de Zaruma?

- Decidimos construir un plan habitacional de 20 viviendas para que las personas que deseen reubicarse en ese sector puedan adquirir una a precio módico y con la mayor cantidad de incentivos.