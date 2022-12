Que el presidente Guillermo Lasso haya afirmado, el pasado 21 de diciembre, que para las elecciones seccionales de febrero del 2023 hay candidatos vinculados al narcotráfico, no es motivo de preocupación para los líderes de los movimientos políticos del país. Es más, desde las directivas invitan al primer mandatario a presentar ante la Fiscalía “lo que viene anunciando desde hace días”.

Es más, algunos líderes políticos consideran que el ‘discurso’ acusatorio del presidente Lasso responde a una estrategia para ganar aceptación de la población. “Es una estrategia para blindarse y no seguir bajando los niveles de credibilidad en los que se encuentra el Gobierno”, dice Cecilia Velasque, subcoordinadora del partido político Pachakutik.

Ante la acusación sin nombres del primer mandatario, Velázquez asegura que “ninguno de nuestros compañeros y candidatos está inmerso en algún tipo de ilícito”.

Por su parte, Marcela Aguiñaga, presidenta del partido Revolución Ciudadana, califica el anuncio de Lasso como una estrategia electoral que goza de poca credibilidad. “Es un presidente alejado de la realidad. Dice que presenta pruebas y no las presenta. Que acusa a legisladores y luego se retracta. Es una burla a la palabra presidencial”, opina Aguiñaga, quien invita a presentar las pruebas que asegura tener ante la Fiscalía para que se investigue porque, asegura ella, la Revolución Ciudadana “no es un movimiento que fomenta o promueve actos al margen de la ley”.

Desde el Partido Social Cristiano (PSC) esperan que esta vez el primer mandatario presente pruebas de las acusaciones realizadas sin retractarse, pues asegura que dicho señalamiento es grave. Aun así, no les preocupa porque, a decir del presidente del PSC, Alfredo Serrano, ni uno de sus candidatos está “inmerso en este tipo de delitos”.

“Este Gobierno no tiene estrategias, no tiene planes, no tiene norte. Hablan cualquier disparate y luego reculan. Esperamos que esta vez exista la denuncia y que, además, después no se tiren para atrás, como en el caso de los cinco asambleístas de Pachakutik acusados”, manifiesta Serrano, quien agrega que Lasso debió presentar la denuncia ante la Fiscalía semanas atrás, adjuntando todas las pruebas. “Lo viene repitiendo en todas las entrevistas, pero hasta ahora no lo concreta”, finaliza.