Danilo Carrera siembra la posibilidad de que hayan tomado su nombre para delinquir

Lo desconoce totalmente. Danilo Carrera Drouet, cuñado del primer mandatario Guillermo Lasso, mediante una carta respondió los nuevos señalamientos hechos por el medio digital La Posta, luego de que el 16 de enero de 2023 publiquen audios donde el expresidente de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas, Hernán Luque, y Rubén Cherres lo nombran para, a través de él, realizar cambios en entidades públicas e, incluso, se beneficie de dinero.

Lasso dispone la búsqueda del expresidente de la coordinación de empresas públicas Leer más

"He venido siendo difamado, sistemáticamente, acusándome de ser la supuesta cabeza de una 'estructura criminal' que maneja nombramientos o contratos en empresas del sector público", empieza su misiva Carrera y señala que "si el señor Cherres se ha tomado mi nombre para delinquir deberá ser investigado y procesado con todo el rigor de la ley".

Asimismo, Carrera indica que, si bien es cierto que su relación familiar y profesional con Lasso es innegable, no va a tolerar que esa relación pretenda ser usada "maliciosamente para atribuirme incorrecciones, por no agregar delitos". También señala su rechazo a que la grabación donde presuntamente Cherres pedía dinero a nombre de Carrera "pretenda ser usada en mi contra como 'prueba' de delitos que jamás he cometido".

Horas antes de su pronunciamiento, Danilo Carrera oficializó una demanda en contra de Andersson Boscán, periodista y uno de los fundadores del medio digital La Posta, por la "inaudita campaña de difamación" que involucra al familiar el primer mandatario en una presunta trama de corrupción dentro del Gobierno Nacional. En su petición solicita medio millón de dólares y disculpas públicas por la lesión a su honor.