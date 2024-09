Danilo Carrera Drouet: "Soy un hombre inocente (...) No he hecho nada ilegal"

En un diálogo con Rodolfo Muñoz, difundido a través de RTP FM, Danilo Carrera Drouet comentó que el próximo lunes 23 de septiembre de este 2024 se desarrollará su primera audiencia de juzgamiento, dentro del Caso Encuentro. EXPRESO lo confirmó con la Fiscalía General del Estado.

Carrera, cuñado del expresidente Guillermo Lasso, es uno de los procesados en una supuesta red de delincuencia organizada. Según la Fiscalía dirigía la red junto con Rubén Cherres, asesinado el 30 de marzo de 2023.

De acuerdo con la teoría de la Fiscalía General del Estado, Carrera y Cherres tomaron partido de la cercanía con Hernán Luque, expresidente de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas, para direccionar contratos con el Estado.

Este viernes 20 de septiembre, Danilo Carrera, de 85 años, se quejó por la orden de arresto domiciliario, que cumple desde el 24 de noviembre del 2023.

"Estoy enfermo", dice Danilo Carrera

"La justicia ha sido cruel conmigo; llevo 10 meses metido aquí en la cárcel; mi casa es muy bonita, pero tengo cuatro paredes y una reja de hierro. Me ha afectado el corazón, estoy enfermo, tengo marcapasos, que no tenía, he gozado siempre de buena salud por el deporte".

En un diálogo, en el que su interlocutor nunca lo cuestionó y se puso de su lado contra la tesis de la Fiscalía, Danilo Carrera sostuvo que busca demostrar su inocencia.

Así, Carrera aseguró que Leonardo Cortázar y Nain Massuh dijeron a la Fiscalía que no lo conocen. "Son las dos fuentes humanas. Después ahí es que viene Boscán (periodista de La Posta). Le dice a la Fiscalía que ha destruido las evidencias".

Según el cuñado del expresidente Lasso, la Fiscalía tendrá que probar lo que dice. "Tenemos los argumentos para establecer que no hay nada contra mí, soy un hombre inocente, he ocupado el sitio que me corresponde en la sociedad toda la vida. No he hecho nada ilegal, no tengo ningún contrato con el Gobierno, nunca he recomendado a nadie y no se ha considerado mi expediente cuando me llamaron cuatro veces a declarar a la Fiscalía".

Además, Danilo Carrera reiteró que se trató de una historia mentirosa, un caso mediático, que hasta ahora sigue golpeándole. "Había gente interesada en desgastar al gobierno del expresidente, mi cuñado. Hemos trabajado juntos 47 años; fue presidente por ser brillante, inteligente".

Sobre su relación con Cherres dijo que "ese hombre tenía cien amigos. No solo yo, quién puede responder por algo que no está bajo el control de uno, abusaron de mi inocencia, fair play, espíritu olímpico de hacer las cosas bien".

El escándalo conocido también como El Gran Padrino, luego nombrado por la Fiscalía Caso Encuentro, hizo que Guillermo Lasso decida aplicar la muerte cruzada. Por lo que dejó anticipadamente la Presidencia de la República.

