Danilo Carrera insiste en su inocencia tras anuncio de audiencia

Que no hay ninguna prueba en su contra. Así fue como tituló un comunicado, Danilo Carrera, empresario y cuñado del expresidente Guillermo Lasso, tras anunciarse que luego de haberse fundamentado la acusación de la Fiscalía General del Estado (FGE); este 23 de julio a las 08;30 se va a ejecutar la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio por el delito de delincuencia organizada.

La fiscal a cargo del caso, Luzmila Lluglla, presentó cargos contra él y Hernán Luque, expresidente de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO). Incluyó a otras personas como Antonio Icaza, Leonardo Cortázar, Naim Massuh, y las empresarias Karen Leonor y Érika Tatiana.

“ La Fiscalía General del Estado NO ha sido objetiva ni imparcial: mantiene las mismas acusaciones que fueron desvirtuadas en las diferentes convocatorias a las que he sido citado . Lo único que tiene la FGE para formular cargos son elucubraciones. No hay documentos, testimonios ni grabación alguna” menciona en su escrito el señalado como líder de una estructura delincuencial.

La Fiscalía expuso en la diligencia de este 22 de julio que Carrera y Rubén Cherres(+) trabajaban de forma coordinada con los anntes mencionados para direccionar los contratos con el Estado ecuatoriano y así obtener beneficios económicos.

“ Desbarataré cada una de las acusaciones en mi contra. Me han tomado a mí como piedra de tope para dañar a otros . Mi vida ha sido transparente y clara. No he tenido la necesidad jamás de hacer uso ilegal de mi nombre ni el de otros” enfatizó en el documento que fue compartido en redes sociales.

Los argumentos de Danilo Carrera

Carrera se mantiene en que el expediente habla de delincuencia organizada de otros, pero no de él. Sin embargo, la “dinámica delictiva” expuesta por la Fiscalía es que abusaban de la cercanía al poder para designar a “amigos y conocidos en las empresas públicas” y con ello cumplir con sus fines ilícitos más la ayuda de funcionarios públicos y personas no vinculadas al sector.

