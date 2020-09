Caso Daniel Salcedo: versiones confirman tesis de la Fiscalía

Las versiones de los guardias del edificio Torres Colón 1 de Guayaquil refuerzan la tesis de la Fiscalía en el caso de asociación ilícita que investiga a Daniel Salcedo y otros por la venta de insumos médicos.

El departamento 7 del piso 8 del mencionado edificio habría tenido algunos inquilinos. Un guardia que rindió una versión en la Fiscalía mencionó que quienes ocupaban ese departamento eran “Daniel Salcedo, Abdalá Bucaram Pulley y un señor llamado Gonzalo Ocampo”. Aunque precisó que durante los primeros meses de 2020 a quien se veía más era a Jacobo Bucaram, “quien vivía con una mujer en ese departamento”.

El versionante relató también que en 2019 visitó ese departamento Paúl Granda, cuando recién fue nombrado director del IESS. “El señor Granda me indicó que se dirigía al departamento 7 del piso 8 de Torres Colón 1, por lo que procedí a anunciarlo telefónicamente para que autoricen el ingreso”, señaló. Indicó que fue Abdalá Bucaram Pulley quien dio la autorización.

EXPRESO consultó a Granda para que emita un comentario sobre lo manifestado por los guardias. Cerca de las 18:00 del jueves el funcionario respondió que se pronunció sobre el tema varias veces, de manera pública, incluso solicitó se le tome la versión libre y voluntaria.

"Jamás he conocido al señor Salcedo, ni me he reunido con él en ese lugar, ni en ningún otro. No se olvide que los meses en los que participé como presidente del Consejo Directivo, la institución presentó varias denuncias por presuntos actos de corrupción a todas las autoridades competentes fundamentalmente Contraloría y Fiscalía", señaló. Además agregó que crearon un Comité de Ética y Transparencia que conoció más de 180 casos.

El funcionario recordó además que según la Ley de Seguridad Social, "nuestra competencia era fiscalizar y legislar, de ningún modo administrar la institución". Pero el 26 de junio de 2020 en su cuenta de Twitter escribió: “No conozco, ni he tenido relación alguna con el señor D. Salcedo, como se dice. Jamás he participado de una reunión con él. En Guayaquil, me he reunido con los actores políticos, autoridades, líderes gremiales, sin exclusión”.

El próximo lunes, a las 08:20, será la audiencia por el recurso de hecho presentado por Bucaram y otros tres procesados.