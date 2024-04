Daniel Noboa: "Un pocotón de PhD nos atacan... Más suenan como hdp que PhD"

El presidente Noboa no dio nombres ni profundizó en el comentario. Lo dijo tras denunciar sabotaje en plantas eléctricas

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, denunció el martes 16 de abril un presunto sabotaje y solicitó una investigación sobre los cortes de electricidad que afectaron diversas partes del país desde el fin de semana pasado.

"Hemos iniciado una investigación por sabotaje, porque, en ciertas zonas y plantas eléctricas, ha habido sabotaje. No permitiremos que esto ocurra. Estos individuos despreciables lo han hecho en la última semana antes de una consulta popular porque saben que iban a perder", declaró Noboa, sin mencionar nombres de posibles responsables.

Noboa también anunció que el sector energético del país ha sido declarado en emergencia y que ha solicitado la renuncia de la ministra de Energía y Minas, Andrea Arrobo. "Nadie va a sorprenderme diciéndome en el último segundo que tenemos que dar cinco horas de apagón a Guayas. No habrá más apagones esta semana", agregó el mandatario, sin especificar si la decisión se aplicaría únicamente a Guayas o a todo el país.

"Para contrarrestar el accionar de estos miserables, nosotros cubriremos el 50 % de la planilla eléctrica los hogares del mes de abril", dijo en medio del aplauso de los asistentes a una ceremonia de entrega de becas. "Un pocotón de PhD (doctores) que nos atacan. Más suenan hdp que PhD", mencionó sin dar nombres ni profundizar en el comentario.

El gobernante opinó también que hay quienes "quieren hoy en día engañar al Ecuador a decir de que no estamos preparados para esta lucha, de que no estamos preparados para afrontar al narcoterrorismo. Pero acá, con fuerza, con valentía, no daremos descanso a ninguno de estos criminales, ni a los políticos, ni a los exfuncionarios, ni a los expresidentes, ni tampoco a ninguno de estos terroristas que quieren hoy en día acabar con la esperanza de nuestra juventud y de la familia ecuatoriana", añadió.

