Sin Daniel Noboa ni Pachakutik se celebraron actos solemnes en Cotopaxi

Cotopaxi conmemoró 174 años de provincialización este martes 1 de abril. Diversos actos se realizaron a lo largo de la jornada en localidades como Latacunga. De estos eventos participaron autoridades nacionales, municipales y provinciales.

No obstante, fue llamativa la ausencia del presidente de la República, Daniel Noboa, así como de representantes del movimiento Pachakutik. Pero esta organización política ya había señalado que no participaría de las celebraciones oficiales en Cotopaxi.

En un comunicado, el coordinador provincial de Pachakutik, Apawki Castro, alegó el motivo a la posible presencia del primer mandatario en el acto. "Consideramos que el presidente Daniel Noboa no representa los verdaderos intereses de nuestra ciudadanía y de los pueblos que conforman esta provincia", expuso.

Ausencia de Daniel Noboa en eventos en Cotopaxi

Pero el candidato presidente tampoco acudió. En un video, la prefecta de Cotopaxi, Lourdes Tibán, señaló que Noboa le envió una notificación justificando su ausencia al evento solemne por su licencia por la campaña electoral.

"Lo invité como presidente y me ha dicho que no puede venir porque está en campaña. 'Corre en riesgo mi puesto pues', porque la prefecta no puede validar candidaturas. Así es que, de todo corazón, agradezco al Ejecutivo y espero que en los próximos días, después de las elecciones, la primera provincia que visite sea Cotopaxi", señaló Tibán en el video.

El Presidente estaba invitado como Presidente pero está con licencia y como candidato le prohíbe el Código de la Democracia estar junto a Autoridades en Funciones … el ejecutivo a delegado al Ministro de Obras Publicas @RobertoLuqueN pic.twitter.com/DAEgYKO5QE — Lulu Tiban (@lourdestiban1) April 1, 2025

Noboa se pronunció en un video sobre su ausencia a los eventos solemnes en Cotopaxi por su provincialización. "Lamentablemente no puedo acompañarlos porque estoy con licencia y como candidato (...) Quiero felicitarlos y solidarizarme con ustedes en los 174 años de provincialización", expuso el presidente candidato en un clip.

El ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque, fue delegado por el Gobierno central para participar en los actos oficiales realizados este martes 1 de abril en Cotopaxi. El funcionario acompañó a la prefecta Tibán en los eventos.

Mensaje del Presidente de la República Daniel Noboa PRESIDENTE en los 174 años de Provincializacion de Cotopaxi pic.twitter.com/OysqyrPZrA — LUIS VALAREZO (@luisValarezo170) April 2, 2025

