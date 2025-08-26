Daniel Noboa llega este martes a Japón: ¿Qué hará el Presidente en ese país?

El mandatario mantendrá encuentros con empresarios japoneses y con la familia imperial durante su visita

Daniel Noboa cumpliendo agenda oficial en Japón del 26 al 29 de agosto de 2025.

El presidente Daniel Noboa cumplirá una gira oficial en Japón entre el 26 y el 29 de agosto de 2025. La Presidencia de la República informó en su cuenta de X que la agenda incluye reuniones con líderes empresariales, autoridades políticas y miembros de la familia imperial.

El viaje forma parte de la estrategia diplomática del Gobierno para ampliar las relaciones con Asia y fortalecer la cooperación en comercio, inversión y cultura. El Ejecutivo considera a Japón como un socio clave en la región.

Encuentros con empresarios y comunidad ecuatoriana

En Tokio, Noboa mantendrá un encuentro con el presidente y los empresarios miembros de la Federación Empresarial de Japón (Keidanren), con el fin de explorar nuevas oportunidades de inversión en sectores estratégicos.

La agenda también contempla un acto con la comunidad ecuatoriana en Japón y con becarios japoneses, como parte de un encuentro fraterno que busca reforzar los lazos culturales entre ambos países.

Promoción de comercio e inversiones

El mandatario liderará un seminario de promoción de comercio e inversiones Ecuador-Japón, donde se destacarán las ventajas competitivas del país. Este evento pretende captar interés en áreas de energía, tecnología, infraestructura y agroindustria.

Además, Noboa participará en el evento protocolar Donación Suzuki, una actividad que refuerza los vínculos de cooperación bilateral y refleja el compromiso de las partes en distintos ámbitos.

Reuniones de alto nivel y protocolo imperial

Daniel Noboa llegó a Japón: Así fue el primer encuentro del presidente Leer más

En la esfera política, la agenda incluye una reunión de trabajo con el primer ministro japonés, Shigeru Ishiba. En este espacio se prevé dialogar sobre cooperación bilateral, seguridad y fortalecimiento de relaciones diplomáticas.

La visita cerrará con una audiencia con Sus Altezas Imperiales, el Príncipe y la Princesa Heredera Akishino, un acto considerado como uno de los más relevantes de la gira presidencial.

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!